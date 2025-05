Técnico do Racing promete força máxima contra o Fortaleza na Libertadores

Gustavo Costas, técnico do Racing, confirmou que enfrentará o Fortaleza nesta quinta-feira (29) com o melhor que tiver à sua disposição, mesmo que a sua equipe já esteja classificada para as oitavas de final da Libertadores 2025.

“Vamos jogar com o melhor que tivermos, vamos colocar tudo no último jogo. Nós sempre tentamos colocar, já viemos colocando mais ou menos nos últimos jogos, viemos jogando com tudo”, confirmou o treinador em entrevista coletiva.

Apesar disso, nem todos os jogadores considerados titulares estarão à disposição de Costas nesta partida. Os atacantes Maximiliano Salas, Santiago Solari e Vietto estão lesionados e não terão condições de enfrentar o Fortaleza.

Racing e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (29), às 21h30, no estádio El Cilindro, em Buenos Aires (ARG). O Tricolor do Pici está na segunda colocação, com oito pontos (dois a mais que o Atlético Bucaramanga) e depende apenas de si para avançar.