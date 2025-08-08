Diário do Nordeste
Técnico do Ferroviário passa por cirurgia no coração; veja estado de saúde

Marcelo Vilar não estará à beira do gramado na decisão contra o ASA, na Série D

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:10)
Jogada
Legenda: Marcelo Vilar, técnico do Ferroviário, foi submetido a uma cirurgia no coração
Foto: JL Rosa/Agência Diário

Marcelo Vilar, técnico do Ferroviário, foi submetido a uma cirurgia no coração nesta semana, informou o clube cearense em nota oficial na manhã desta sexta-feira (8). O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso e o treinador encontra-se em plena recuperação.

Vilar foi orientado a "evitar qualquer tipo de esforço ou deslocamento que possa comprometer sua evolução clínica”, seguindo em observação médica nos próximos dias. Por isso, ele não estará à beira do gramado na decisão contra o ASA, na Série D.

Foto de Marcelo Vilar durante treino do Ferroviário
Legenda: Marcelo Vilar durante treino do Ferroviário
Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

As equipes se enfrentam neste sábado (9), no estádio Municipal de Arapiraca, para disputar o jogo de volta da segunda fase da Série D do Brasileirão 2025. A primeira partida, disputada no estádio Presidente Vargas (PV), foi vencida pelo ASA por 1 a 0.

O Ferroviário informou que José Quadros, auxiliar técnico, será o treinador na partida decisiva contra o ASA, e que ele está alinhado com Marcelo Vilar, que acompanha a situação à distância, enquanto segue se recuperando da cirurgia cardíaca.

