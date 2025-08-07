Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ferroviário precisará de feito inédito na Série D para se classificar diante do ASA

Tubarão da Barra enfrentar o time alagoano no sábado fora de casa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Ferroviário perdeu o jogo de ida no PV e precisará reverter fora de casa
Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

Depois de perder o jogo de ida por 1x0 no Presidente Vargas no jogo de ida da 2ª Fase da Série D, o Ferroviário precisa reverter a vantagem do ASA em Arapiraca para se classificar.

O Ferrão precisará vencer no tempo normal e nos pênaltis para estar entre os 16 melhores da Série D e continuar sonhando com o acesso.

Mas a tarefa coral é das mais complicadas, já que o Tubarão precisará de um feito inédito na Série D se quiser avançar: o ASA ainda não perdeu jogando em Arapiraca pela Série D.

A equipe está invicta após 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates, em jogos na Fase de Grupos.

A equipe venceu o Jequié, Penedense, Barcelona de Ilhéus, Lagarto/SE e Juazeirense/BA. Os empates foram contra União e Sergipe.

São 17 gols marcados, média de 2,43, e apenas 6 sofridos, média de 0,86.

Veja campanha do ASA em casa na Série D

Legenda: O ASA está invicto em casa na Série D
Foto: Reprodução / ogol

Assuntos Relacionados

Jogada

Ferroviário precisará de feito inédito na Série D para se classificar diante do ASA

Tubarão da Barra enfrentar o time alagoano no sábado fora de casa

Vladimir Marques Há 47 minutos
Galeano e Pedro Raul comemoram gol pelo Ceará diante do Flamengo

Jogada

Léo Condé sai do pragmatismo e adota nova estratégia no Ceará para Série A | Jogada do Vozão

Mudanças de Léo Condé renderam pontos diante de Cruzeiro e Flamengo

Redação Há 1 hora
Foto de Breno Lopes projeta duelo com o Botafogo e espera Castelão lotado: 'Voltar a criar esse fator casa'

Jogada

Breno Lopes projeta duelo com o Botafogo e espera Castelão lotado: 'Voltar a criar esse fator casa'

Atacante foi titular em todas as partidas desde a chegada de Renato Paiva

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Vasco x CSA pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Redação 07 de Agosto de 2025

Jogada

CRB x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

Redação 07 de Agosto de 2025

Jogada

Athletico Paranaense demonstra interesse na contratação de Zé Welison

Furacão disputa a Série B do Brasileiro

Vladimir Marques e Fernanda Alves 07 de Agosto de 2025