Ferroviário precisará de feito inédito na Série D para se classificar diante do ASA

Depois de perder o jogo de ida por 1x0 no Presidente Vargas no jogo de ida da 2ª Fase da Série D, o Ferroviário precisa reverter a vantagem do ASA em Arapiraca para se classificar.

O Ferrão precisará vencer no tempo normal e nos pênaltis para estar entre os 16 melhores da Série D e continuar sonhando com o acesso.

Mas a tarefa coral é das mais complicadas, já que o Tubarão precisará de um feito inédito na Série D se quiser avançar: o ASA ainda não perdeu jogando em Arapiraca pela Série D.

A equipe está invicta após 7 jogos, com 5 vitórias e 2 empates, em jogos na Fase de Grupos.

A equipe venceu o Jequié, Penedense, Barcelona de Ilhéus, Lagarto/SE e Juazeirense/BA. Os empates foram contra União e Sergipe.

São 17 gols marcados, média de 2,43, e apenas 6 sofridos, média de 0,86.

Veja campanha do ASA em casa na Série D