Sede do Ferroviário tem energia cortada por falta de pagamento

O Ferroviário Atlético Clube teve a energia cortada do estádio Elzir Cabral, sede do time coral, por falta de pagamento. O corte foi registrado na terça-feira (5) e persistiu até a manhã desta quarta (6). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O POVO e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Em contato com a reportagem, o clube informou que "houve uma falha na compensação do pagamento programado, o que ocasionou a interrupção do serviço. Apesar disso, a situação já foi totalmente regularizada. Inclusive, antecipamos o pagamento do mês seguinte para evitar qualquer novo transtorno".

Apesar disso, a energia não foi retomada, o que atrapalha as atividades. Parte do elenco que estava alojado na sede, por exemplo, precisou ser realocada para um hotel.

O problema acentua a pressão interna no clube às vésperas de uma decisão na Série D do Brasileiro. No sábado (9), o Tubarão da Barra entra em campo contra o ASA, às 17h, em Arapiraca, na 2ª fase da competição. Na ida, perdeu por 1 a 0 em casa - para seguir vivo no torneio, o clube precisa de uma vitória por dois gols de diferença, caso vença por um, a vaga será definida através dos pênaltis.