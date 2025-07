Marcelo Vilar é apresentado no Ferroviário: 'Esperamos conquistar o objetivo'

O Ferrovário apresentou o técnico Marcelo Vilar, que está em sua 6ª passagem pelo clube coral. O treinador chega com a missão de classificar o time para a 2ª Fase da Série D, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

O Ferrão ainda enfrenta Santa Cruz de Natal no Nazarenão, no dia 19 e Central, no dia 27 no Presidente Vargas. O Peixe é o 5º colocado do Grupo A3 com 14 pontos, mesma pontuação do 4º, o Horizonte.

6ª passagem

Vilar disse que é um prazer retornar ao Ferroviário para sua 6ª passagem e fala sobre os dois desafios iniciais que terá.

"É sempre um prazer voltar ao Ferroviário. Um clube que está na minha história e é sempre um prazer quando volto pra cá. São dois desafios. Na teoria, podem achar que é fácil, mas não tem nada de fácil, duas equipes que estão fazendo excelente campanhas. É um momento de instabilidade do Ferroviário. Vamos procurar fazer um jogo competitivo, com condições de conseguir os resultados que nos leve a classificação".

O treinador declarou que tem muito o que aproveitar do trabalho do ex-técnico Tiago Zorro e confia no grupo por uma classificação.

"É dificil, mas a gente confia no grupo e esperamos conquistar o objetivo. O Ferroviário tem muita coisa boa, do trabalho do Zorro, aproveitar, e procurar encaixar algumas situações que venha a trazer a melhoria para a equipe".