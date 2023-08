Somente Pochettino e Yago Pikachu atuaram em todos os jogos do Fortaleza na Série A; veja números

O Fortaleza encerrou o primeiro turno da Série A com o segundo melhor desempenho de sua história, conquistando 26 pontos. Dentre os atletas do atual elenco que entraram em campo nesta primeira metade do Campeonato Brasileiro, Pochettino e Yago Pikachu são os destaques no quesito jogos disputados. Os dois participaram de todas as 19 partidas do Leão na competição.

No torneio nacional, a dupla sempre é escolhida por Juan Pablo Vojvoda para entrar em campo, mesmo que seja durante o decorrer dos jogos, o que mostra a importância deles para o treinador argentino. O desempenho dos jogadores se reflete nos números apresentados até aqui no Brasileirão.

POCHETTINO

Nesta primeira metade de Série A, Pochettino iniciou 15 partidas como titular e entrou em campo no segundo tempo apenas contra Internacional, Corinthians, Grêmio e Vasco.

Legenda: Pochettino é um dos homens de confiança de Vojvoda. Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O meia argentino é um dos vice-artilheiros do Tricolor na competição -ao lado Romero, Lucero, Galhardo e Caio Alexandre- com dois gols marcados. Além disso, ele concedeu uma assistência e soma três participações diretas em gols.

De acordo com dados da plataforma SofaScore, o camisa 7 é o quarto jogador do Leão que mais finaliza, tendo a média de 1,7 chute por jogo. Pochettino também é líder -ao lado de Thiago Galhardo- no quesito chutes no gol, com 0,7 por partida, e em grandes chances criadas, com cinco oportunidades.

Já na análise dos passes chave por jogo, o meia é o segundo mais efetivo do Leão, tendo a média de 1,4 por jogo.

YAGO PIKACHU

Yago Pikachu fez apenas seis jogos como titular -contra São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras e Goiás- e, mesmo saindo do banco nas outras 13 oportunidades, é o artilheiro do Fortaleza no Brasileiro com três tentos marcados. O camisa 22 também é o melhor participações diretas em gols, com 4, já que também concedeu uma assistência.

Legenda: Mesmo sendo titular em apenas seis jogos, Pikachu é o artilheiro do Leão na Série A. Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Segundo o SofaScore, ele é o terceiro jogador do Leão que menos precisa de minutos para marcar: são apenas 259. O atleta ainda aparece com bons números, sendo o quinto que mais criou grandes chances, com três oportunidades, e o sétimo com mais chutes por jogo, tendo a média de 1,2 por partida.