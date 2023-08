Fortaleza atropela Santos em casa e fecha o 1º turno da Série A de 2023 com reação e moral

O Fortaleza atropelou o Santos por 4 a 0 na Arena Castelão, neste domingo (13), pela 19ª rodada da Série A. Um time dominante, com eficiência no ataque e que destravou o jogo no 2º tempo, quando marcou quatro gols. Uma reação fundamental no fechamento do 1º turno do torneio.

A síntese do confronto existe na volta do intervalo. Da etapa inicial truncada, sem chances, a equipe de Vojvoda voltou com nova postura, mesmo sem substituições, e deixou o Peixe nas cordas pelo alto volume ofensivo.

A goleada é mérito da manutenção da intensidade e da organização. Aos 13, um gol com leitura precisa de Thiago Galhardo, que fez corta luz para Imanol Machuca marcar pela 1ª vez. Depois teve escanteio e gol contra, transição concluída por Caio Alexandre e arremate de Pacheco.

Melhores momentos de Fortaleza 4x0 Santos

O Fortaleza era melhor que o Santos e se apresentou assim quando o rival perdeu a compactação. As mudanças também ampliaram o volume, com Guilherme e Pikachu entrando no 2º tempo e atuando bem.

Assim, a sequência de quatro derrotas no Brasileirão é interrompida. O Fortaleza respira, ganha mais moral para a temporada, antes também do mata-mata das quartas da Copa Sul-Americana contra o América-MG e ainda sobe para 11º colocação, com 26 pontos na tabela.

Sequência na Série A

Legenda: Bruno Pacheco fechou o placar para o Fortaleza com um gol na reta final Foto: Fabiane de Paula / SVM

O desempenho do Fortaleza no 1º turno da Série A de 2023 é o 2º melhor da história do clube no atual formato do torneio, na era dos pontos corridos, iniciado em 2006. Com 26 pontos, supera a campanha de 2020 (25) e fica atrás somente de 2021, quando teve o rendimento recorde de 33.

O objetivo atual é engatar uma sequência positiva para se aproximar de novo do G-6 e brigar por uma vaga na Libertadores - caso conquiste, seria a 3ª vez consecutiva na competição da Conmebol.

Próximas rodadas do Fortaleza na Série A

19.08 (sáb) - Internacional x Fortaleza | Beira-Rio, às 16h

27.08 (dom) - Fortaleza x Coritiba | Arena Castelão, às 18h30

03.09 (dom) - Fluminense x Fortaleza | Maracanã, às 16h

13.09 (qua) - Fortaleza x Corinthians | Arena Castelão, às 19h

20.09 (qua) - São Paulo x Fortaleza | Morumbi, às 19h

1º Turno do Fortaleza no atual formato da Série A

2023 | 26 pontos

2022 | 15 pontos

2021 | 33 pontos

2020 | 25 pontos

2019 | 22 pontos

2006 | 20 pontos