Com opção de compra, Yago Pikachu quer ficar no Fortaleza: ‘meu desejo é permanecer’

O ala Yago Pikachu, autor do gol da vitória do Fortaleza sobre o Athletico-PR na última rodada da Série A do Brasileirão, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (13) no Pici e comentou sobre a possibilidade de permanecer no clube no próximo ano.

“Lógico que o meu desejo é permanecer, só que hoje não depende só de mim, também depende do clube do Japão, ver qual é a expectativa deles, se eles vão contar comigo ou não, tem toda uma série de coisas que podem acontecer”, destacou o jogador.

Legenda: Pikachu foi um dos destaques do esquema tático 3-5-2 do Fortaleza sob o comando de Vojvoda Foto: Thiago Gadelha / SVM

Mas Pikachu deixou claro que a definição não deve demorar muito. “Na verdade a gente não tem até dezembro. A gente tem até agosto. Tem uma cláusula no contrato que o Fortaleza é a prioridade”, explicou o ala.

“No momento ainda não iniciamos nenhum tipo de conversa, até porque ainda tem um prazo estipulado”, completou o jogador. Yago Pikachu pertence ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e está emprestado ao Fortaleza com opção de compra.

PROJETANDO O PRÓXIMO JOGO

No próximo domingo (16), o Fortaleza volta a campo contra o Cuiabá, pela Série A do Brasileirão. “Jogar contra o Cuiabá, principalmente aqui, é muito difícil. É um time difícil, que sabe jogar fora de casa. A gente tem que ter muito cuidado, vai ser difícil”, disse Pikachu.

“Não vamos achar que por conta da posição das equipe na tabela vai ser um jogo tranquilo. Muito pelo contrário, a gente tem que se desdobrar o máximo dentro de campo pra conquistar mais três pontos e quem sabe dormir no G4”, alertou o jogador.

TÁTICA E POSIÇÃO

Na entrevista coletiva, Yago Pikachu também comentou sobre as recentes alterações táticas na equipe do Fortaleza. “Recentemente a gente teve uma pequena variação de esquema tático, voltou a jogar com três zagueiros. Eu voltei pra minha posição considerada de origem, que foi de ala, e conquistamos três vitórias em seguida”, explicou.

“Muitas das vezes, principalmente quando eu começo jogando, há uma dúvida se eu vou jogar de ala, de ponta, de meia, então isso é bom. Que a gente possa sempre surpreender nossos adversários e estar um passo à frente deles”, analisou Pikachu.

FASE EM CAMPO

Autor do gol da última vitória tricolor na Série A, Pikachu avaliou seu desempenho na temporada. “É uma temporada pra mim positiva, porque estou jogando em uma função que tive que me adaptar. Acho que são bons números. Poderia ter sido melhor”, disse.

“2022 foi o ápice da minha carreira, querendo ou não há essa expectativa do torcedor nessa volta, de repetir esses números. Eu tive que me readaptar ao clube. A gente acha que vai ser fácil por conhecer treinador e jogadores, às vezes você acaba relaxando e não buscando se aprimorar mais”, completou o jogador.