Como foi a estreia de Tomás Pochettino no Fortaleza? Veja números

O meia argentino Tomás Pochettino estreou com a camisa do Fortaleza nesta quinta-feira (26), na vitória contra o Sergipe por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas (PV), pela Copa do Nordeste de 2023. Recém-chegado no Pici, o atleta participou ativamente do jogo e ganhou elogios da torcida tricolor.

"Muito feliz. Estava muito ansioso por esse momento. Muito feliz porque pudemos conquistar a vitória. Aos poucos, melhorando. A verdade é que o ambiente, a torcida é muito linda. Se sente muito o apoio do público. Bom, feliz pelo jogo de hoje, pela vitória. Agora é seguir melhorando", afirmou.

Pochettino ficou 69 minutos em campo. Utilizado no esquema tático 4-3-3, com confiança do técnico argentino Vojvoda e foi substituído no 2º tempo, deixando o campo para entrada do volante Hércules.

Números de Pochettino

Legenda: O meia Tomás Pochettino teve boa atuação na estreia pelo Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza anunciou Pochettino em definitivo até o fim de 2025. O meia trabalhou com Vojvoda no Defensa y Justicia e no Talleres, ambos da Argentina, e chegou após um pedido do treinador tricolor.

Na partida, participou mais da fase ofensiva, contribuindo com quatro assistências para finalização. A tendência é de que o atleta amplie o condicionamento e se firme na briga pela titularidade do Leão.

Pochettino x Sergipe (Footstats)

Minutos em campo: 69

Passes certos: 26

Passes errados: 4

Finalização certa: 1

Cruzamentos: 8

Lançamento: 1

Assistência para finalização: 4

Faltas: 3