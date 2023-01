Vojvoda avalia início de temporada do Fortaleza e celebra marca no clube: 'energia para continuar'

O Fortaleza venceu o Sergipe e se manteve na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. Técnico do tricolor, Juan Pablo Vojvoda avaliou a partida, a estreia de Pochettino e fez um balanço dos três primeiros jogos da equipe. Ao comandar o Leão no duelo desta quinta-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, o argentino entrou na lista dos cinco técnicos que mais comandaram o time na história.

O Leão venceu o Sergipe por 1 a 0. Com o resultado, a equipe segue com 100% de aproveitamento no torneio regional e líder do Grupo A. O argentino avaliou a atuação do grupo.

“O 1T foi muito bom, fizemos três gols mas fechamos o 1Tganhando apenas de 1 a 0. O 2T não foi bom, não tivemos o controle de jogo. Talvez o time tenha sentido esses dois gols que foram anulados. Era 3 a 0, mas foi 1 a 0. Temos que melhorar esse aspecto, porque pode acontecer. Fico com o 1T, com um adversário diferente das últimas três partidas, mais intenso, que pressionou, e no 2T que eu esperava um melhor desenvolvimento, mas não aconteceu”, disse o técnico.

Sobre a estreia de Pochettino, um dos reforços do time para a temporada, Vojvoda ressalta a adaptação e a importância da evolução do jogador.

“É um jogador que vai nos ajudar, que nós conhecemos. Ele tem que se adaptar pouco a pouco, mas é um jogador que vamos exigir porque ele tem capacidade de responder para o que time necessita. Fez um 1º tempo aceitável, onde teve um arremate, uma assistência interessante, mas ele tem que continuar melhorando”, avaliou o treinador.

INÍCIO DE TEMPORADA

O Fortaleza se reapresentou para a temporada em 26 de dezembro de 2022. Com um mês de trabalho e quatro jogos, pelo Campeonato Estadual e pela Copa do Nordeste, o treinador argentino faz um balanço das atividades.

“Temos encontrado, nesta pré-temporada, cenários muito similares. Temos que melhorar a eficiência. Acho que tivemos muita posse de bola e também tivemos situações de gol. Situações claras e convertemos pouco. Eficiência é algo para melhorar. Mas noto uma melhora nos movimentos ofensivos, no 1º tempo o time rodou bem a bola contra um adversário mais agressivo, mas temos que melhorar a eficiência, e a parte defensiva, que é importante. Há o que melhorar e há o que continuar reforçando”, explicou o treinador tricolor.

MARCA NO FORTALEZA

Ao comandar a equipe na vitória diante do Sergipe, o argentino chegou a 125 jogos pelo Fortaleza. Assim, entrou na lista dos cinco técnicos que mais comandaram a equipe. Aos 48 anos, ele igualou a marca de César Morais, o "Guri". Vojvoda ainda pode superar o número e alcançar o topo, já que tem contrato com o clube até 2024.

“É um compromisso para mim, uma responsabilidade estar tanto tempo à frente deste clube. Agradeço a todos, a quem está no dia a dia comigo, ao torcedor, à imprensa. Não é fácil o dia a dia com tanta exigência. E aos jogadores também. É um trabalho que sempre se exige e eles tem que responder. Faço a eles o maior agradecimento. Estou com muita energia para continuar. Acho que o clube vai continuar crescendo e espero que este ano seja bom, porque precisamos e queremos e trabalhamos para isso”, concluiu Vojvoda.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: