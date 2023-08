Vojvoda elogia jogadores em vitória do Fortaleza e avalia 1º turno: 'Um Brasileirão muito difícil'

O Fortaleza goleou o Santos por 4 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão após quatro derrotas. As equipes se enfrentaram neste domingo (13), na Arena Castelão, em partida da 19ª rodada. O técnico Juan Pablo Vojvoda elogiou o coletivo e avaliou o primeiro turno do Tricolor no torneio nacional.

“Com os mesmos jogadores e o mesmo sistema conseguimos impor nossa superioridade. No primeiro tempo tivemos controle da partida, mas sem a ambição que se necessita para converter. Acho que o time respondeu bem. Tivemos um primeiro tempo com posse de bola, mas faltava determinação nos metros finais. É verdade que os 1ª tempo são muito mais equilibrados, mas no começo do 2º tempo, nos primeiros minutos, o Fortaleza impôs condições não somente com posse de bola, mas com finalizações, com chegadas na trave e com perigo. É todo o mérito dos jogadores. Eu não modifiquei nada. No intervalo, só falei o que necessitava e eles compreenderam rapidamente e fizeram uma grande segunda parte”, disse o técnico.