Bruno Pacheco celebra 1º gol pelo Fortaleza e goleada diante do Santos: 'estamos no caminho certo'

Um dos jogadores mais regulares do elenco tricolor, Bruno Pacheco celebrou o primeiro gol com a camisa do Fortaleza neste domingo (13). O lateral fechou a conta na goleada em cima do Santos, na Arena Castelão, em jogo da 19ª rodada do Brasileirão. O jogador avaliou a partida e lembrou do Dia dos Pais.

“Queria desejar feliz dia dos pais para todos os pais. Acho que, desde o primeiro tempo, vínhamos com o estilo de jogo de querer buscar a vitória. No 1T estávamos afobados. Voltamos para o 2T com vontade de vencer. Feliz de marcar o primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Quando cheguei muita gente duvidou. Sou trabalhador, sempre respeitando todo mundo. O trabalho fala tudo. Quero agradecer a todo mundo que acreditou no meu trabalho. Agradeço ao Fortaleza por acreditar no meu potencial. Feliz pelo gol, desejar ao meu pai e minha esposa”, disse o atleta.

“Futebol é complicado. É resultado. Sabemos que dentro de casa tivemos um primeiro semestre forte e em determinado momento as coisas não aconteciam. A classificação na Sul-Americana e essa vitória nos dão confiança. Estamos no caminho certo. Todos estão de parabéns e agora é comemorar essa vitória”, completou Pacheco.

Machuca, Caio Alexandre, João Basso (contra) marcaram os outros gols da vitória tricolor por 4 a 0. O Fortaleza volta a campo no sábado (19), quando enfrenta o Internacional no Beira-Rio.