Fortaleza x Santos: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Classificado na Copa Sul-Americana, o Fortaleza agora tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro. Na partida que encerra o 1º turno do Tricolor, a equipe recebe o Santos na Arena Castelão. A bola vai rolar às 18h30 (horário de Brasília).

Sem vencer há quatro rodadas, o Leão precisa se recuperar na tabela e voltar a pontuar na Série A. O time iniciou a rodada na 13ª colocação, com 23 pontos. Hoje, a distância do Fortaleza para a zona de rebaixamento é menor do que para o G-8.

Por outro lado, o Santos vive um cenário mais complicado. O Peixe é o primeiro time dentro do Z4, tem 18 pontos somados e está há quatro partidas sem vencer, com dois empates e duas vitórias.

Transmissão

O jogo tem transmissão exclusiva do canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha também transmite a partida com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Dúvidas e ausências

Depois da classificação inédita para as quartas de final da Sul-Americana no meio da semana, o clima na equipe está em alta. Embora o retrospecto recente na Série A seja negativo, a partida contra o Libertad renovou as esperanças da torcida.

Contra o Santos, Vojvoda conta com o retorno de Guilherme, que estava suspenso contra o Goiás. O time não vai ter baixas por suspensão de cartões nesta partida. Por outro lado, o treinador argentino não conta com o artilheiro do time Juan Martín Lucero, punido pela FIFA por 4 meses de suspensão.

No Departamento Médico, Calebe se junta a Pedro Rocha e Hércules e está fora do jogo depois de sair sentindo o joelho no empate contra o Libertad. O camisa 27 deve desfalcar a equipe por pelo menos um mês.

Já no Santos, seis peças desfalcam a equipe. Lucas Lima, ex-Fortaleza, não vai poder atuar contra o ex-clube porque está suspenso. Mendoza, ex-Ceará, e o goleiro João Paulo também são baixas por suspensão.

No Departamento Médico, estão o volante Alison e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. Além disso, Marcos Leonardo não treinou com os companheiros durante a semana pois quer ser negociado para o futebol italiano. O atacante vive um momento tenso com a diretoria e não vai atuar contra o Fortaleza.

Com o momento em baixa e na zona de rebaixamento, a equipe paulista teve mudança no comando técnico durante esta semana. Paulo Turra deixou o cargo e Diego Aguirre chegou para assumir a posição. O duelo deste domingo vai ser o primeiro jogo dele a frente do Peixe.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Thiago Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: Vladimir; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Camacho, Dodi, Jean Lucas e Julio Furch (Luan Dias); Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre.

Ficha Técnica | Fortaleza x Santos

Onde: Arena Castelão

Data: 13/08/2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Assistente 2: Thiago Rosa de Oliveira

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira