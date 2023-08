O Fortaleza enfrenta o Santos daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), deste domingo (13). O duelo, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, será na Arena Castelão. Veja como está o gramado do estádio para o jogo entre o Tricolor e o Peixe. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

As imagens são da repórter fotográfica Fabiane de Paula, do Sistema Verdes Mares.

Legenda: Gramado da Arena Castelão para o jogo entre Fortaleza e Santos. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Legenda: Gramado da Arena Castelão para o jogo entre Fortaleza e Santos. Foto: Fabiane de Paula/SVM