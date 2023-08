O Fortaleza vai encarar o América-MG nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No FortalezaCast de hoje, Marta Negreiro recebe os torcedores/influenciadores Paulo Matheus do 'Expresso Tricolor' e Jean Dantas do 'Sou Fortaleza' para falar sobre a classificação do Leão, os desafios e uma avaliação da temporada até aqui.

