Sem vencer há seis jogos, Mancini avalia atuação do Ceará: 'não jogou menos que o Avaí'

O Ceará enfrentou o Avaí no domingo (22) e foi derrotado mais uma vez na Série B. Com esse resultado, o Alvinegro zerou as possibilidades de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado negativo, o treinador Vagner Mancini, em entrevista coletiva, avaliou a partida realizada pelo Alvinegro.

"Resumindo o jogo, acho que o Ceará ele não jogou menos que o Avaí, mas ele acabou tomando um gol por um erro de marcação, uma bola que atravessou, que passou no meio de todo mundo e pegou um atleta do Avaí lá do outro lado e esse atleta fez o gol. Então são momentos onde a gente tem que realmente cobrar, exigir uma mudança, uma postura diferente para os próximos cinco jogos. Meu discurso já está ficando repetitivo, mas as ações vão ser tomadas", explicou o técnico.

Visando as cinco partidas restantes, o treinador Vagner Mancini ainda comentou sobre a utilização de jogadores da base nos próximos jogos e confirmou uma partida teste para observar os jogadores.

"Eu achei que o Léo Santos fez um bom jogo, ele e o Jean Carlos foram, no meu ver, atletas que foram regulares ao longo de toda a partida, mas é óbvio que eu tenho outros atletas para por e nesses últimos jogos a gente vai oportunizar sim, inclusive com os meninos da base. Na terça-feira agora a gente tem um jogo treino marcado já com o sub-20, exatamente para que a gente possa olhar de mais perto esses garotos. Neste momento, é um momento importante da gente voltar a ganhar, mas também pode ser um momento importante para esse jovens valores após a gente identificar que eles estejam aptos a entrar e jogarem", disse o treinador.

Vagner Mancini ainda apontou o problema do Ceará, que segundo ele é o emocional da equipe, que desequilibra os setores da equipe e tem afetado nos resultados.

"Importante frisar que o emocional ele acaba te desequilibrando em todos os setores, não só no aspecto defensivo, mas no ofensivo também. Por exemplo, no jogo de hoje a gente teve algumas boas oportunidades ou para sair na frente ou para empatar a partida. Então eu não tenho dúvida que o emocional ele vem pesando demais, mas também acaba gerando em nós uma insatisfação pelos resultados. É natural isso, os atletas sabem que está no final do campeonato, sabem que o Ceará não tem mais chance, a gente está tentando motivar no dia a dia, mas aí você briga contra um estado anímico que com certeza tem que ser retirado para essas cinco últimas partidas", finalizou o técnico.

