Neymar negocia com Chicago Fire, adversário do Fortaleza nos EUA

O Chicago Fire está negociando a contratação do atacante brasileiro Neymar, do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. A informação foi confirmada por diversos jornais, como o L'Equipe, da França, e também pela ESPN Brasil, na última quarta-feira (15).

Além do Chicago Fire, outras duas equipes da Major League Soccer (MLS), estariam interessadas na contratação de Neymar e teriam oferecido propostas pela compra do jogador brasileiro de 32 anos, que tem contrato com o Al-Hilal.

Legenda: Neymar comemorando gol pelo Brasil Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O Chicago Fire é inclusive um dos adversários do Fortaleza na Orlando Cup, torneio de pré-temporada que será disputado nos próximos dias nos Estados Unidos. As equipes se enfrentam no próximo domingo (19), às 14h (horário de Brasília).

Outra equipe que estaria mantendo conversas com Neymar seria o Inter Miami, de acordo com informações do jornal francês L'Equipe. Trata-se do time de Lionel Messi e Suárez, ex-companheiros de Neymar no Barcelona.