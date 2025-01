Jogos do Fortaleza nos EUA deixam estádio e mudam para resort; veja novo cronograma

O Fortaleza anunciou uma mudança na programação dos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Convidado para participar da Orlando Cup de 2025, o time cearense iria enfrentar os norte-americanos Miami United e Chicago Fire em estádios, mas as partidas mudaram para um resort.

A decisão foi comunicada nesta quarta-feira (15). Os jogos seriam no sábado (18) e no domingo (19), no Nathaniel Traz Powell Stadium e Palm Beach Atlantic University, respectivamente, mas agora toda a programação será no Resort Sandpiper Bay, na Flórida, onde o time tricolor já está hospedado.

Na nota, o clube informou que a escolha foi por conta da “facilidade na logística do elenco e as boas condições de gramado que os campos do Resort oferecem”. Além disso, oferendo “conforto e praticidade aos torcedores que irão assistir às partidas”, o acesso aos jogos também é facilitado.

As vagas são limitadas. Um cadastro no link é necessário para garantir a entrada no local da partida.

Fortaleza na Orlando Cup 2025