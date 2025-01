Nicolas avalia disputa na lateral do Ceará e acredita na equipe: 'fazer um grande ano'

Com grande expectativa de estrear com a camisa alvinegra, o lateral-esquerdo Nícolas foi apresentado nesta quarta-feira (15), no CT de Porangabuçu. Encantado com a torcida alvinegra, o atleta acredita no projeto do time comandado por Léo Condé e pontua as oportunidades que terá com o Vovô ao longo da temporada.

"Se eu não estiver jogando entre os 11 principais, ainda vou estar me dedicando. Ano passado eu não tive sequência de jogos, mas sempre estive junto com o grupo e graças a Deus, poucas lesões. Às vezes é opção do treinador e o atleta tem que ser profissional, respeitar esses momentos e quem está jogando", avalia o jogador. Nícolas lateral-esquerdo do Ceará

Natural de Arapongas-PR, Nícolas foi formado na base do Athletico-PR. Depois da passagem pelo Furacão, o atleta passou ainda por Ponte Preta, Atlético-GO, Grêmio e América-MG. Foi no Coelho que o atleta atuou em 52 partidas nas duas últimas temporadas, com dois gols marcados e quatro assistências. O Ceará será a primeira experiência dele na região nordestina.

"Eu vim para cá sabendo do calendário que tem aqui no Nordeste, tem muitos jogos. É claro que na estreia ninguém estará cem por cento, a temporada está começando agora, mas juntamente que os meus companheiros estamos aproveitando ao máximo os treinamentos, para fazermos um grande jogo. Minha expectativa é muito alta, espero corresponder à altura do clube", ressalta o atleta.

TÍTULOS NA CARREIRA

No currículo, Nícolas já soma seis títulos estaduais e um da Sul-Americana, quando esteve no elenco do time paranaense. Apesar de estar pouco tempo integrado no grupo Alvinegro, o lateral-esquerdo acredita em uma equipe aguerrida sob comando de Léo Condé.

"O torcedor pode esperar um grupo que vai se dedicar muito. Eu tenho certeza que nós, jogadores, juntos com os torcedores, temos tudo para fazer um grande ano. Eu estava naquele jogo contra o América-MG, foi de arrepiar até o time adversário, e acredito que juntos vamos fazer um grande ano", lembra o camisa 30 alvinegro.

PONTAPÉ INICIAL

O técnico Léo Condé comanda os últimos treinos do Ceará no CT de Porangabuçu e já projeta o time que deve estrear na temporada. Em busca do bicampeonato consecutivo do estadual, o Vozão inicia sua trajetória diante do Tirol, que fará sua primeira participação na competição, no sábado (18), às 16h30, no estádio Presidente Vargas.

ASSISTA A ENTREVISTA