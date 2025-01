Ceará ajusta documentos para anunciar Matheus Bahia

O Ceará aguarda os últimos trâmites contratuais, com ajustes de documentos, para anunciar o lateral-esquerdo Matheus Bahia. Apesar de não participar do treino aberto para a torcida no último sábado (11), no estádio Presidente Vargas (PV), o defensor de 25 anos fechou com o Vovô por um ano de empréstimo junto ao Bahia.

O jogador faz exames médicos e deve ser oficializado em breve. No mercado, superou as concorrências de Internacional e São Paulo, que também sondaram a situação.

Revelado pelo Palmeiras, o lateral-esquerdo chegou ao profissional através do Bahia, em 2020. Com oscilação, perdeu espaço e foi cedido ao Ceará por empréstimo em 2024, se tornando titular da campanha pelo acesso à Série A. Com aval do técnico Léo Condé, o Vovô buscou a permanência.

No último ano, Matheus Bahia disputou 49 jogos com a camisa alvinegra, somando sete assistências. Para essa posição, a equipe apresenta também o remanescente Eric e o recém-chegado Nícolas, contratado junto ao América-MG.