Reforço do Ceará, Dieguinho atuou pelo Goiás em jogo que 'ajudou' no acesso do Vovô

Mais um com a marca de ser "polivalente" no elenco alvinegro, Dieguinho foi apresentado nesta segunda-feira (13), no CT de Porangabuçu. O atleta, de 29 anos, é volante de origem, mas pode atuar na lateral-direita. Ainda com a camisa do Goiás, o novo camisa 20 alvinegro lembrou da última rodada que culminou com o acesso do Vozão, quando participou da jogada do gol esmeraldino sobre o Novorizontino.

"Acho que aquele último jogo [do Goiás] contra o Novorizontino, foi o meu primeiro com a camisa do Ceará. Até brinquei quando cheguei, 'ajudei vocês'. Mas brincadeiras à parte, foi um jogo muito bom, um jogo que não só eu, mas toda equipe do Goiás entrou em campo para honrar primeiro nossa profissão e também a instituição que a gente estava defendendo", destacou o atleta. Dieguinho lateral e meio-campista do Ceará

Pelo Goiás, o lateral atuou em 154 partidas nas últimas quatro temporadas. Dieguinho cravou tanto sua marca no time esmeraldino que foi citado por Willean Lepo, novo lateral apresentado pela equipe alviverde. O Ceará venceu a disputa pelo Athletico-PR e de outros times que queriam o atleta para 2025.

"A marca do Dieguinho vai ser de um cara trabalhador. Costumo dizer sempre, eu venci e cheguei onde estou com trabalho. Um cara que sempre trabalhou, sempre se dedicou fazer o melhor naquilo que me foi proposto. A torcida do Ceará pode contar com um cara que sempre vai estar brigando para poder realizar o seu melhor em prol do clube, do grupo, para atingir nossas metas e objetivos", aponta o jogador.

POLIVALENTE

Destaque do Goiás nas últimas temporadas, Dieguinho chega para brigar por espaço na lateral ou meio-campo alvinegro. No treino aberto realizado no sábado passado, no PV, o atleta foi colocado como segundo volante na equipe alternativa de Léo Condé. Inclusive, o jogador deixa para o comandante alvinegro a escolha de sua função em campo.

"Eu sou um jogador que tanto jogando como lateral ou volante ofensivo, sempre tenho uma boa marcação. Um ponto muito forte no meu jogo é a construção de jogadas vindo de trás e sou bom marcador. Em relação a questão ofensiva, o jogador que tenha essa característica, ele tem que tentar, porque muitas vezes o time vai depender de uma jogada dele", observa o camisa 20 alvinegro.

CARREIRA

Natural de Macaé, Dieguinho começou a carreira em equipes cariocas antes de atuar nas quatro temporadas recentes pelo Esmeraldino. Barcelona-RJ, Friburguense-RJ, Resende-RJ, Portuguesa-RJ e Boa Esporte-MG, além do Goiás, foram equipes defendidas pelo jogador carioca.

O Ceará é a sétima equipe na carreira do jogador, que espera conquistar os objetivos traçados pelo clube. O Vozão estreia na temporada no próximo sábado (18), às 16h30, contra o Tirol, no estádio Presidente Vargas.