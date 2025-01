Ceará acerta contratação do volante Baralhas por empréstimo até o fim de 2025

Negócio fechado. O Ceará tem mais um reforço para 2025. O Diário do Nordeste apurou que o volante Gabriel Baralhas vestirá a camisa alvinegra nesta temporada. As negociações tiveram desfecho positivo e o jogador chega por empréstimo até o fim do ano, e inclusive já está na capital cearense.

O atleta já esteve em Porangabuçu, realizando avaliações clínicas e físicas, restando apenas a resolução de questões burocráticas para que ele possa ser anunciado oficialmente pelo clube, o que vai ocorrer em breve.

Baralhas é o 13º reforço do Vovô para 2025 e chega para reforçar o meio de campo do Vovô, que já conta com Fernando Sobral, Richardson, Lourenço, Lucas Mugni, Matheus Araújo e Jorge Recalde.

Com passagens por Ituano, Athletico-PR, Bragantino, e Internacional, Baralhas tem 26 anos e foi titular do Atlético-GO ao longo da temporada 2024, sendo um dos principais jogadores do time. Ao todo, somou 55 jogos, sendo 52 como titular, com quatro gols marcados e seis assistências.

Os direitos econômicos do meio-campo são divididos entre Internacional (30%) e Atlético-GO (70%), clube que defendeu nas duas últimas temporadas.