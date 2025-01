Ceará negocia contratação de volante Baralhas, do Internacional

O Ceará negocia a contratação do volante Gabriel Baralhas, do Internacional. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô conversa com o clube gaúcho, que está disposto a negociar o jogador.

A informação foi publicada inicialmente pelo Zero Hora e confirmada pelo Diário do Nordeste. Os direitos econômicos do meio-campo são divididos entre Internacional (30%) e Atlético-GO (70%), onde atuou nas duas últimas temporadas por empréstimo.

O Vovô mantém conversas com as duas equipes para viabilizar o negócio com o jogador de 26 anos. O interesse do Inter em negociar e o bom relacionamento com o Atlético-GO podem facilita as negociações. Nas últimas semanas, inclusive, o time alvinegro fechou com o goleiro Keiller, cedido pelos gaúchos, e sondou o meia Shaylon, do Dragão.

Baralhas, de 26 anos, foi titular do Atlético-GO ao longo da temporada 2024. Ao todo, somou 55 jogos, com quatro gols marcados e seis assistências.