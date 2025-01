Destaque do Fortaleza, Luizão comemora classificação na Copinha: 'estamos trabalhando sério e firme'

O Fortaleza conquistou vaga na terceira fase da Copinha após vencer o América-MG nesta segunda-feira (13). As equipes empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar e decidiram nos pênaltis, em Santana de Parnaíba. Foi a vez do goleiro Luizão brilhar e fazer outras duas importantes defesas para sacramentar a vitória e classificação tricolor, que venceu a partida por 3 a 1.

“Toda a preparação é bem feita. Através do Paulinho, da rapaziada da análise de desempenho. A gente está de parabéns, estamos trabalhando sério e firme. Do roupeiro até o Léo Porto. Agora é seguir, são mais cinco finais. É seguir com os pés no chão, com a torcida apoiando. Quarta tem mais uma final e vamos com tudo”, afirmou o goleiro.

O Coelho vinha de três vitórias seguidas na Copinha. Treinador do Leão, Léo Porto destacou a preocupação com a parte física dos atletas e o empenho dos jogadores na busca pela vaga na terceira fase da competição.

“A gente jogou com descanso de dois dias, o América vinha com descanso de três dias. Então, nossa preocupação era quais jogadores iam sustentar o jogo do ponto de vista físico. Quando a gente enfrenta essas adversidades, esse grupo responde muito bem”, avaliou.

“Tanto os que iniciaram quanto os que entraram no decorrer do jogo, os jogadores que bateram os pênaltis são importantes. Só tenho que valorizar o trabalho de todos. Temos um grupo muito bom, forte, e a gente pretende manter essa competitividade alta. Estou feliz por eles, porque eles mereciam essa vitória contra um adversário dificílimo”, completou o treinador.

O Leão do Pici encara o Ituano na fase seguinte. A data, o horário e o local da partida ainda não foram divulgados.

Legenda: Luizão, goleiro do Fortaleza, no jogo contra o América-MG na Copinha. Foto: João Moura / Fortaleza EC