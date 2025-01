América/MG x Fortaleza pela Copinha: confira horário, palpites e onde assistir

O Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira (13), em jogo eliminatório pela 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O Leão enfrenta o América/MG, às 15 horas, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba-SP. Quem vencer estará na 3ª Fase, entre os 32 melhores da competição. Um empate levará a decisão para os pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Federação Paulista de Futebol (Youtube) e Sportv

Palpites

inter@

Como chega o Leão

O Tricolor de Aço foi vice-líder do Grupo 25 com 4 pontos. A equipe comandada pelo técnico Léo Porto fez três partidas, com uma vitória (São Bento/SP), um empate (Carajás-PA) e uma derrota (Ituano/SP).

Já o América/MG foi líder do Grupo 26, com 9 pontos. O Coelho venceu seus 3 jogos: Piauí, Estrela de Março e Sfera.

Durante a competição, a equipe leonina, comandada por Léo Porto sofreu com baixas para o departamento médico, com vários atletas apresentando sintomas gripais.

Além disso, o técnico Juan Pablo Vojvoda integrou Kauê Canela, Gustavo Mancha e Lucca Prior para a pré-temporada nos Estados Unidos da equipe profissional.

Além deles, o zagueiro Tony Lucas e o volante Joel Reyes cumprem suspensão.