Ceará é vice-campeão do Brasileiro de Seleções de vôlei feminino no Sub-16

O Ceará é vice-campeão do Brasileiro de Seleções Sub-16 (CBS) de vôlei feminino. A equipe cearense chegou à final numa campanha histórica com cinco vitórias em seis jogos disputados. Na final, as cearenses enfrentaram Santa Catarina na briga pelo título. O duelo ocorreu no Distrito Federal, neste domingo (6).

Em duelo equilibrado e disputado em cinco sets (23/25, 25/21, 19/25, 25/22 e 15/13), as adversárias levaram o título. O bronze ficou com o Paraná. O time de cearense disputou seis jogos e venceu cinco (Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro). A única derrota ocorreu na final.

Jogadoras na Seleção do campeonato

A equipe comandada pelo técnico Igor Fragoso ainda teve três atletas escolhidas para a seleção do campeonato: a central Sofia Torquato, a oposta Lara Bandeira e a levantadora Thalita de Queiroz. Além do trio, também estavam também na competição Ana Clara Gomes, Bruna Mallio, Dora Motta, Gabriela Duarte, Isa Freire, Lara Cabral, Larissa Montenegro, Lívia Sousa e Victoria Belloni.

O Campeonato Brasileiro de Seleções é disputado pelas 27 federações e tem a participação de 1.300 jovens de até 18 anos em doze etapas.

Veja a classificação final:

1º Santa Catarina

2º Ceará

3º Paraná

4º Rio de Janeiro

5º São Paulo

6º Minas Gerais

7º Rio Grande do Sul

8º Pernambuco

9º Mato Grosso

10º Distrito Federal