Leila Pereira diz que pré-temporada nos EUA ‘é para dirigente passear na Disney’

Isso eu não admito no Palmeiras. Eu nem estou convidada porque eles sabem disso. Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não, o pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano. Na pré-temporada que ele pode ficar sossegado, na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai pra Disney.

Leila Pereira Presidente do Palmeiras