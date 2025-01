Léo Condé monta time titular do Ceará com 5 caras novas e 6 remanescentes; veja análise

É natural a curiosidade de como será o 'novo' Ceará para 2025, após 12 contratações e as perdas significativas de Saulo Mineiro e Erick Pulga. Afinal, o ano é desafiador pela presença do Vozão na Série A e o torcedor está com este sentimento, tanto é que 10 mil pessoas compareceram ao treino no PV.

E o técnico Léo Condé não perdeu tempo e esboçou um time titular para começar os trabalhos. Claro que é apenas o primeiro esboço de time, mas já dá é possível ver uma ideia de jogo ali. O esquema tático é o mesmo adotado na Série B: 4-3-3.

Legenda: Léo Condé ganhou 12 reforços para a temporada 2025 e esboçou uma formação titular em treino no PV Foto: THIAGO GADELHA / SVM

O time de 'colete verde', considerado titular, tem 6 remanescentes e 5 caras novas. Léo Condé soube balancear muito bem e realmente escolheu as melhores peças 'novas' para comporem a formação titular de início.



Time titular:

Legenda: A formação do Ceará em treino no PV, com o time no 4-3-3 Foto: Reprodução / lineup11.net/pt

Análise

Bruno Ferreira começou como titular no gol, ele que foi bem substituindo Richard na reta final da Série B e tem a confiança de Condé. Mas o recém chegado Keiller deve lutar com ele pela posição.

A única modificação que eu faria é Dieguinho na lateral-direita no lugar de Rafael Ramos, mas entendo a opção de Condé, que gosta do português e pediu sua renovação. Dieguinho jogou no time reserva (de colete cinza), na lateral-esquerda por falta de alguém no setor.

Legenda: Dieguinho atuou no time reserva improvisado na lateral-esquerda, mas tem potencial para ser titular na direita Foto: THIAGO GADELHA / SVM

No mais a dupla Marllon e David Ricardo é a titular na zaga pela qualidade de ambos e por se 'completarem' mais.

Nicolas está na esquerda, mas caso Matheus Bahia seja contratado e oficializado, a posição é dele.

No setor de contenção, Richardson e Fernando Sobral são escolhas seguras, já que Lourenço não participou da atividade por ter se lesionado na reta final de 2024 e estar se recondicionando. O mesmo caso de Bruno Tubarão, que pode jogar no ataque ou na lateral.

Quando Lourenço tiver disponível, Condé ganhará um polivalente no meio, capaz de ser volante ou meia, aumentando o leque de opções.

Assim, Lucas Mugni jogou como meia armador. Ele foi o líder de assistências do Ceará na temporada e será o camisa 10.

E na frente, as escolhas foram as melhores: com Pedro Henrique e Fernandinho nas pontas. Ambos podem jogar tanto na direita e na esquerda, com Aylon centralizado. Fernandinho foi muito participativo e decisivo pelo Mirassol na esquerda e começará a temporada assim. Ele fará a função de Erick Pulga.

Foi o setor que mais teve perdas significativas e Léo Condé precisará de tempo para que esse novo ataque dê liga.

Não só o ataque, mas o time todo. Como trata-se de um time novo, treinar e entrosar será fundamental para o sucesso deste novo time do Vozão. E o trabalho de Condé será vital e determinante.

Reservas e mais reforços

O time reserva do Ceará foi: Fernando Miguel; Aloísio (base), Éder, Ramon Menezes, Willian Machado, Eric Melo; Dieguinho, Matheus Araújo, Recalde; Kadu (base) e Galeano.

As opções são interessantes. Matheus Araújo pode ser uma das surpresas na temporada e Galeano tem potencial. Recalde pode mostrar mais esse ano por sua força física e finalização e ganhou um voto de confiança. Lembrando que que reforços ainda devem chegar, pelo menos 4, incluindo um centroavante.