Djokovic se encanta com João Fonseca, cita Guga e diz: 'O futuro é brilhante para ele'

João Fonseca vem acumulando elogios de especialistas e tenistas de peso nas últimas semanas. Desta vez, Novak Djokovic se alongou ao apontar os pontos positivos do jovem tenista brasileiro, lembrou Gustavo Kuerten e projetou um "futuro brilhante" para o carioca de 18 anos.



"Sou fã do jogo dele. Também o observei no ano passado. Acho que em uma das minhas entrevistas para a ATP, eu disse que via um pouco do meu jogo no jogo dele, principalmente quando eu tinha a idade dele, quando você não se importava em tentar as jogadas, apenas mostrava do que era capaz", comentou Djokovic.



O experiente tenista sérvio, ex-número 1 do mundo e dono dos principais recordes da história da modalidade, acredita que Fonseca tem os recursos necessários para brilhar no circuito. "Ele definitivamente tem o que é preciso. Ele mostrou isso ontem à noite (terça-feira) em um grande palco para ir muito longe. O futuro é brilhante para ele, sem dúvida, se ele continuar assim "

Legenda: João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open Foto: WILLIAM WEST / AFP



Djokovic se refere à vitória de Fonseca sobre o russo Andrey Rublev, número nove do mundo, logo na estreia do brasileiro numa chave principal de Grand Slam. O brasileiro venceu com autoridade, por 3 sets a 0, se tornando o segundo mais jovem da história a derrotar um rival do Top 10 do ranking num torneio de Grand Slam. Foi a 14ª vitória consecutiva do brasileiro, sendo que acumula nove seguidas sem perder um set sequer.



"Eu o encontrei pela primeira vez (na Austrália), literalmente cinco minutos antes de entrar na sala. Eu o parabenizei não apenas pela vitória de ontem à noite que eu vi, pelo último set que eu vi, mas também por tudo o que ele tem feito nos últimos seis ou 12 meses", disse Djokovic.



O sérvio destacou a postura de Fonseca na disputa dos pontos mais importantes. "Tenho acompanhado sua ascensão e adoro como ele joga os pontos importantes. Corajoso, bate muito bem, é um jogador completo. O Brasil é um país enorme. É muito importante para o nosso esporte ter um jogador muito bom vindo do Brasil. Acho que o País não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten. É um momento empolgante para o Brasil, mas também para todo o mundo do tênis, porque um jogador e uma pessoa tão jovens serem capazes de jogar tão bem em um grande palco é impressionante", exaltou.



Fonseca volta à quadra na madrugada desta quinta-feira para enfrentar o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo. O brasileiro é o atual 112º do mundo, mas deve entrar no Top 100 do ranking na próxima atualização, ao fim do Aberto da Austrália