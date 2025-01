Elas no Esporte #81: entrevista com Lara Frota e Laélia Alves, analista de desempenho e nutricionista do Tirol

O Elas no Esporte desta semana recebeu Lara Frota e Laélia Alves, analista de desempenho e nutricionista. A dupla trabalha no Tirol, time que vai disputar pela primeira vez a elite do Campeonato Cearense. As duas falam da importância de cada área no futebol e dos desafios da profissão.

