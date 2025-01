Maracanã x Tirol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Maracanã recebe o Tirol neste domingo (26), às 16 horas, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (CE), em jogo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2025.

Como chegam as equipes

O Alvianil estreou bem, vencendo fora de casa o Iguatu, mostrando que pode ir longe do certame. Agora em casa, diante da torcida, o Maracanã espera vencer para manter os 100% de aproveitamento no Grupo A e disputar a liderança.

O Tirol pegou uma pedreira na estreia do Campeonato Cearense, o Ceará no Presidente Vargas, e perdeu por 2 a 1. Mas a atuação do 2º tempo foi promissora, com a equipe do técnico Fabiano Soares chegando confiante para o confronto.

Prováveis Escalações

Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Wendel, Jairo, Leandro, Jair, Wilker, Luís Soares, Matheus, Testinha e Vinícius Canindé. Técnico: Júnior Cearense

Tirol

Yago Oliveira, Zé Augusto, Diney, Lucas Gomes, Zé Carlos, Domingos, Dudu, Pio, Soares, Otacílio e Júnior César. Técnico: Fabiano Soares

FICHA TÉCNICA:

Maracanã x Tirol

Data e hora: 26/01, às 16h (de Brasília)

Estádio: Almir Dutra, em Maracanaú (CE)

Árbitro: Gilberto Júnior de S. Oliveira

Assistente 1: José MORACY de SOUSA e Silva

Assistente 2: FERNANDO da Silva SOUSA