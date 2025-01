Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (26/1)

Hoje pode ser um dia de percepções importantes. A Lua em um aspecto tenso com Netuno pode revelar enganos ou situações que você ainda não tinha enxergado claramente. É um momento de tirar as vendas dos olhos e lidar com a realidade como ela é.



Logo em seguida, a entrada da Lua em Capricórnio traz uma energia prática e pé no chão, ideal para estruturar planos e concluir pendências. O céu favorece finalizações, encerrando ciclos com sabedoria e preparo.



E para fechar o dia com chave de ouro, o trígono entre Vênus e Urano abre novos caminhos tanto para negócios quanto para o amor. Este é um convite para inovar, abraçar o diferente e se abrir para oportunidades inesperadas que podem transformar sua vida para melhor.



Aproveite o dia para refletir, organizar a semana e mudar o que precisa ser mudado. Lembre-se que você é livre e que pode partir, mudar, romper e recomeçar sempre. Você só não pode fugir das situações mal resolvidas.

Áries

Este é o momento de inovar nas relações e se abrir para novas experiências. Seja mais flexível em questões afetivas ou financeiras; mudanças inesperadas podem trazer benefícios. Aproveite para rever suas estratégias e dar espaço ao novo.

Touro

A energia do trígono favorece atualizações nos seus valores e projetos pessoais. Que tal sair da zona de conforto? Uma abordagem diferente nos relacionamentos ou no trabalho pode surpreender positivamente e te levar a conquistas inesperadas.

Gêmeos

O céu pede autenticidade: mostre quem você é sem medo. Uma conversa espontânea ou um gesto inesperado pode fortalecer vínculos. Use sua criatividade para transformar sua rotina ou para trazer novas ideias aos seus projetos.

Câncer

Seja ousado em questões ligadas à sua estabilidade emocional ou financeira. Uma atitude corajosa pode abrir portas para oportunidades incríveis. Relacionamentos podem ganhar uma nova dinâmica com pequenos ajustes.

Leão

Hoje é dia de apostar na autenticidade e no brilho próprio. Uma abordagem diferente em suas relações pode ser libertadora. Não tenha medo de inovar e mostrar um lado mais criativo, seja no trabalho ou na vida pessoal.

Virgem

O céu te incentiva a sair do habitual e buscar soluções criativas para questões afetivas ou profissionais. O inesperado pode trazer uma resposta que você vinha procurando há tempos. Abra-se para mudanças e confie no processo.

Libra

Este trígono é sobre explorar novas maneiras de criar harmonia nos relacionamentos e parcerias. Seja criativo ao resolver conflitos ou ao demonstrar afeto. O inesperado pode fortalecer laços e trazer novas perspectivas.

Escorpião

Hoje, a palavra-chave é transformação. Mudanças em questões financeiras ou de relacionamento podem ser muito positivas. Confie no processo e esteja aberto a experimentar abordagens menos convencionais.

Sagitário

A energia do trígono traz inovação nas parcerias e nos negócios. Experimente algo novo, seja na forma de se comunicar ou de colaborar. Sua ousadia pode ser recompensada com crescimento e conexões mais significativas.

Capricórnio

Aproveite a energia para revisar hábitos e rotinas. Pequenas mudanças podem trazer grandes resultados, especialmente no trabalho ou na saúde. Relacionamentos podem se beneficiar de um toque de espontaneidade.

Aquário

Sua criatividade está em alta, e o trígono favorece novidades no amor ou em projetos pessoais. Experimente algo diferente, como um hobby ou forma de expressão. O inesperado pode te surpreender de forma muito positiva.

Peixes

O céu te convida a olhar para o futuro com mais confiança. Surpresas podem surgir em questões familiares ou financeiras. Use sua intuição para acolher mudanças e criar um espaço mais alinhado aos seus desejos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.