Diretoria do Ceará se pronuncia após briga da torcida em jogo no PV: ‘radicalmente contra’

Ernando Uchôa, vice-presidente do Ceará, fez um pronunciamento oficial após a partida contra o Ferroviário, em razão da briga entre torcedores do Vovô nas arquibancadas do estádio Presidente Vargas (PV), neste domingo (26).

“É absolutamente inadmissível e o clube se coloca radicalmente contra esse tipo de atitude de vandalismo que nós presenciamos. Ceará está se pondo firmemente contra esse tipo de postura. O clube em hipótese alguma aceitará de forma passiva e silente esse espetáculo dantesco que nós vimos hoje”, disse Ernando.

Em nome do clube, Ernando disse que o Ceará é radicalmente contra as atitudes dos torcedores e alertou para o risco de, por conta da confusão, o clube ser punido nas competições que disputa ao longo da temporada.

“Nós temos adiante competições importantes para disputar e não podemos permitir que vândalos determinem punições graves ao clube, prejudicando-o nessas competições”, completou o vice-presidente do Ceará.

As torcidas organizadas do Ceará brigaram durante o Clássico da Paz contra o Ferroviário no estádio Presidente Vargas (PV), na tarde deste domingo (26). O jogo foi paralisado por um período de cinco minutos.