Ferroviário x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de retomar o caminho das vitórias, Ferroviário e Ceará entram em campo, neste domingo (26), às 17h, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. As duas equipes vêm de derrotas na Copa do Nordeste no meio de semana, o Vozão perdeu para o Náutico, enquanto o Ferrão foi superado pelo Sport, e buscam a reabilitação no começo do ano. O duelo está marcado para o estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Apesar de ir apenas para o terceiro confronto da temporada, a derrota, por 1 a 0, para o Timbu, pelo Nordestão, deixou alguns sinais de mudanças no time do técnico Léo Condé. Agora, o Vovô volta suas atenções para o campeonato estadual, que começou com o pé direito, depois de vencer o Tirol por 2 a 1, também no PV. E de olho no Tubarão da Barra, o comandante alvinegro observou que pode fazer mudanças na equipe titular, com o retorno de atletas remanescentes do ano passado.

Do outro lado, o Ferroviário quer um “respiro” e, para isso, terá que ir para cima do Vozão. A equipe coral estreou com derrota no estadual por 2 a 1 diante do Horizonte. Além disso, o time sofreu outro revés na temporada contra o Sport, apesar de ter feito um jogo duro no PV. Dois complicadores para as primeiras partidas do ano foram as lesões de Ciel e Janeudo, que ainda seguem fora do Clássico da Paz, e um time reformulado para a disputa da Série D de 2025.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do GE, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

MUDANÇAS NO VOVÔ

O resultado e o desempenho da equipe alvinegra contra o Náutico não agradaram o técnico Léo Condé. Ele deixou em aberto possibilidades de mexidas na equipe, principalmente, na lateral-esquerda e no meio-campo, com atletas que tiveram menos tempo de ambientação com o restante do grupo alvinegro. Após a derrota em Pernambuco, o comandante do time de Porangabuçu avaliou o cenário do elenco neste primeiro recorte de dois jogos.

"Uma base a gente vai manter, até porque estamos com um número reduzido de atletas neste momento. O clube está se movimentando para contratar, tem alguns jogadores dentro do elenco nesta condição de lesão, mas é possível [ter mudanças], a gente vai avaliar a condição de cada atleta. O [ Matheus] Bahia, que chegou um pouco depois, o Lourenço que ficou à disposição nos últimos dias e perdeu a primeira semana de trabalho, pode ser que tenha oportunidade de começar jogando [contra o Ferroviário]", avaliou o técnico.

Além dessas alterações que podem acontecer no Ceará diante do time coral, a meta alvinegra é outro ponto vulnerável. Titular nas duas primeiras partidas do ano, Keiller, apresentou insegurança e foi um dos destaques também da última coletiva de Léo Condé. Caso opte pela mudança, o treinador tem as opções de Bruno Ferreira, que foi titular na reta final da Série B, e Fernando Miguel, que ainda está sem ritmo de jogo, depois de cirurgia ligamentar do joelho.

Um atleta que pode retornar, pelo menos no banco de reservas neste domingo, é o lateral-direito Rafael Ramos, que sofreu entorse no tornozelo na estreia contra o Tirol. Ele ficou de fora contra o Náutico e passou por tratamento intensivo junto ao Centro de Saúde e Performance (CESP) durante a semana. Já o atacante Bruno Tubarão deve continuar de fora, já que ainda busca melhor condicionamento da lesão que sofreu ainda no ano passado.

TUBARÃO QUER REAGIR

Um elenco reformulado e com poucas peças do time que foi rebaixado na Série C e, posteriormente, foi campeão da Taça Fares Lopes do ano passado, o Ferroviário já vai para o quinto jogo na temporada. Antes das estreias pelo Cearense e a fase de grupos da Copa do Nordeste, diante de Horizonte e Sport, respectivamente, o time coral eliminou Santa Cruz-RN e Treze-PB na etapa classificatória da competição regional.

Com a derrota para o Galo do Tabuleiro na primeira rodada do estadual, o confronto contra o Ceará ganhou contornos de decisão para o Tubarão da Barra. A equipe precisa pontuar para não ficar para trás e sair da parte de baixo da tabela no grupo B.

O time coral ainda não terá à disposição os experientes Janeudo e Ciel, que ainda não foram liberados pelo departamento médico. Enquanto o meia trata um estiramento no quadríceps anterior, o atacante que veste a camisa 99 tem um desconforto na panturrilha. Os dois atletas são desfalques no time de Tiago Zorro pelo terceiro jogo seguido.

Em quatro partidas disputadas no ano, o Ferrão marcou quatro gols, com destaque para o atacante Allanzinho que balançou as redes em duas oportunidades. Além dele, Kiuan e João Vitor fizeram um gol cada. Os "homens de confiança" de Zorro, que atuaram em todos os 90 minutos nos quatro jogos, foram Sivaldo Júnio, Gharib e Wesley Junio, que não chegaram a ser substituídos nesses confrontos do ano.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Sivaldo Júnior; Wesley Junio, Jefão e João Cubas; Rikelmy, Pablo Alves, Willyam Maranhão, João Vitor e Gharib; Allanzinho e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro.

Ceará: Bruno Ferreira; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano (Fernandinho), Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | FERROVIÁRIO X CEARÁ

Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 26/01/24 (domingo)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigues Júnior (CE)

Assistente 1: Cleberson do Nascimento Leite (CE)

Assistente 2: Francisco Marcondes Simão (CE)

Quarto Árbitro: Renato Pinheiro (CE)