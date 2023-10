Sem vencer há cinco jogos, Ceará iguala sequência negativa de times que lutam para escapar do Z-4

Fora da briga pelo acesso e livre do rebaixamento, o Ceará amarga uma sequência de cinco jogos sem vitórias nesta reta final ada Série B. O número é igual ao do Ituano, que está em 14º, e o mesmo da Ponte Preta, primeiro fora da área de degola. As duas equipes lutam para escapar da zona de rebaixamento.

O grupo comandado por Vagner Mancini está em 11º na tabela, com 43 pontos. Entre a 28ª e a 32ª rodadas, o Vovô acumula três derrotas e dois empates. No mais recente, o Alvinegro ficou no empate sem gols diante do Sampaio Corrêa, na Arena Castelão. Antes, a equipe foi derrotada pelo CRB (2 a 0) e pelo Atlético-GO (1 a 0).

Empatou com a Chapecoense (1 a 1) e foi vencido pelo Novorizontino (4 a 1). A última vez em que a equipe não perdeu ocorreu justamente na vitória diante do Londrina, válido pela 27ª rodada da Série B. O Alvinegro venceu o duelo por 3 a 1 no dia seis de setembro.

Em 14º, o Ituano soma 35 pontos, apenas dois a mais que a Chapecoense, primeiro time do Z-4. Apesar de estar em posição inferior ao Ceará, a equipe tem uma derrota a menos que o Alvinegro nas últimas cinco partidas. Ao todo, a equipe empatou três vezes e perdeu duas. Primeiro fora da zona de rebaixamento, a Ponte Preta tem os mesmos números do Vovô nas últimas cinco partidas. A equipe está em 16º, com 34 pontos, a um de distância da Chape.

Em 18º, com 31 pontos, a Tombense luta para escapar do rebaixamento. O time vinha na mesma sequência do Ituano e também tem uma derrota a menos que o Vovô. São dois resultados negativos e três empates. No entanto, na 33º rodada, iniciada na quinta-feira, a equipe venceu o Vila Nova e não perde há três jogos.

O Ceará entra em campo neste domingo (22), quando enfrenta o Avaí, na Ressacada, a partir das 18h (de Brasília).