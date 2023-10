CearáCast: Quem sai e quem fica no elenco alvinegro para 2024?

De olho em 2024 e com lista de atletas perto de encerrar contrato com o Ceará, Vagner Mancini fará testes nos jogos restantes da Série B. O CearáCast repercute o elenco alvinegro e os jogadores que devem renovar para o próximo ano. Sob mediação de Samuel Conrado, o episódio tem participação de Vladimir Marques e Ygor de Castro.

O questionamento do bate-papo é voltada também para o torcedor que acompanhar: quem deve sair e ficar no Vozão? A relação interna e os bastidores de Porangabuçu também foi tema do bate-papo.

O CearáCast pode ser acessado no YouTube do Jogadasvm e nas principais plataformas de áudio. Os episódios também são exibidos na tela da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h.

ASSISTA AO EPISÓDIO: