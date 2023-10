Análise: Após mais uma derrota, o Ceará continuará apático nas 5 rodadas finais da Série B?

A derrota do Ceará por 1 a 0 para o Avaí na noite deste domingo na Ressacada marcou o 6º jogo sem vitória da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a pior sequência do clube na competição, que se mantém apático e sem perspectivas restando 5 rodadas para o fim da Série B.

Estacionado na 11ª colocação com 43 pontos, o Ceará está mais próximo do Z4 do que do G4 e as chances de cair ou subir são igual: quase zero.

São 13 pontos para o 4º Juventude e 10 para a Chapecoense, primeiro time fora do Z4. Com 15 pontos em disputa, dificilmente o Ceará será ultrapassado pela Chape e cairá para a Série C. Mas nem por isso o time se dá o direito de ficar tanto tempo sem vencer.

Já são 6 sem vitória e com mais 5 jogos chegará a 11? Pelo futebol apresentado, a chance é enorme, o que seria uma humilhação para a torcida e o clube.

Nenhum jogador vai querer 'comer' a bola e estar com a motivação lá em cima com a situação atual do Ceará na tabela, mas o mínimo que se espera é que a equipe se despeça da Série B com honra.

A sequência do Ceará será: Sport (C), Botafogo/SP (F), Mirassol (C), Vila Nova/GO (F) e Juventude (C). Todos acima dele na tabela. Não será fácil pontuar, mas o clube precisa.

Os clubes da parte debaixo estão se aproximando e será vexatório se o Ceará terminar em uma 15ª ou 16ª posição.

O que fará Mancini?

O trabalho do técnico Vágner Mancini neste momento é de observação, de tentativa de achar um time minimamente competitivo e ele só se desgasta no cargo. Ele já ficará para o ano que vem.

E o comandante tem que conseguir montar times para pontuar, sob risco de terminar em uma posição vexatória e com uma sequência grande sem vencer. Que melancólico.