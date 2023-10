Avaí x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Longe de casa, o Ceará encara o Avaí, neste domingo (22), às 18h30, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B. Em partida que marca o reencontro com Eduardo Barroca, o Vozão enfrenta um Leão que briga para não cair. O duelo acontece no estádio da Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina.

Sem muita perspectiva na competição, o Alvinegro iniciou a rodada na 11ª posição, com 43 pontos. A equipe de Vagner Mancini acumula uma sequência de cinco jogos sem vitória, três derrotas e dois empates na Série B. Na última rodada, o Ceará ficou no empate sem gols, contra o Sampaio Corrêa, na Arena Castelão.

Do outro lado, o Avaí começou a 33ª rodada na 15ª colocação com 35 pontos, dois a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. O Leão tem apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Fora de casa, a equipe catarinense ficou no 1 a 1 diante do Londrina, na última partida.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o duelo na Ressacada, Vagner Mancini conta com três retornos. O zagueiro Luiz Otávio e o lateral-esquerdo Paulo Victor, que volta depois de 45 dias de tratamento no DM Alvinegro. Além deles, o volante Breno é outro que volta ao time depois de cumprir suspensão automática.

Outros que estavam à disposição de Mancini para o compromisso em Santa Catarina eram o lateral Michel Macêdo e o meia Chay, também recuperados de suas lesões.

O desfalque fica por conta de Erick, artilheiro da equipe com 18 gols na temporada. O camisa 11 tomou o terceiro amarelo contra o Sampaio Corrêa e é desfalque no ataque alvinegro.

Legenda: Artilheiro do Ceará na Série B com 10 gols, Erick está suspenso e não enfrenta o Avaí Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Já do lado catarinense, a lista de ausências é puxada por seis jogadores. Entre os lesionados estão os zagueiros Didi e Wellington Nascimento, o lateral-esquerdo Thiago Rosa, além dos atacantes Júlio César, Pottker e Leandro Carvalho. O ex-atacante alvinegro, inclusive, atuou em apenas uma partida na Série B com o Avaí.

VOZÃO VISITANTE

Em 16 jogos longe da capital cearense nesta Série B, o Ceará somou 18 pontos. Um rendimento de 37,5% que deixa o Alvinegro como 9º melhor visitante da competição. Até aqui, são quatro vitórias, seis empates e seis derrotas fora dos gramados alencarinos.

O último confronto longe do seu torcedor, o Ceará foi derrotado por 2 a 0 para o CRB, na rodada 31. A missão em Santa Catarina é melhorar o retrospecto contra o adversário. As duas equipes se enfrentaram em 30 oportunidades, com 13 triunfos dos catarinenses, contra 8 do Vozão, além de 9 empates ao longo da história.

OLHO NO LEÃO

Três meses depois de seu retorno ao time catarinense, Eduardo Barroca tenta se afastar da zona da degola. Em 17 partidas, o treinador conseguiu seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. Diante do Ceará, tenta voltar ao caminho dos resultados positivos.

O time avaiano é o mais indisciplinado da competição, com 109 cartões amarelos e 9 vermelhos em 32 partidas até aqui.

O Avaí conta com velhos conhecidos da torcida alvinegra, como o meia Jean Cléber e o atacante Leandro Carvalho, o último encerrou contrato com o Alvinegro há pouco tempo. Já o lateral-direito Igor Inocêncio está emprestado ao time de Barroca.

O Leão da Ressacada tem o terceiro pior rendimento entre os mandantes da Série B. Em 16 partidas dentro de casa, o Avaí somou 19 pontos e tem um aproveitamento de 39,6%. Até aqui, a equipe conseguiu cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Avaí: Igor Bohn; Thales, Alan Costa, Jonathan Costa e Natanael; Wellington, Rafael Gava, Giovanni e Jean Lucas; Waguininho e Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

Ceará: Richard; Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos, Guilherme Castilho e Jean Carlos; Barletta, Janderson e Saulo Mineiro (Nícolas). Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | AVAÍ X CEARÁ

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis-SC

Data: 22/10/23 (domingo)

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Fabrício Lima Baseggio (RS)

4º árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Assistente do VAR: Rejane Caetano da Silva (RJ)