Bia Haddad vence russa e avança à 3ª rodada do Australian Open

Beatriz Haddad Maia, atual número 17 do ranking da WTA, venceu a russa Erika Andreeva (86ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, pela segunda rodada da chave feminina do Aberto da Austrália.



Bia Haddad precisou de 1h21min para superar a tenista russa e avançar para a terceira rodada da competição. Essa foi a terceira vitória da brasileira em três jogos contra Andreeva.



Com este resultado, Bia Haddad iguala sua melhor campanha no Grand Slam australiano, obtida no ano passado. A adversária da brasileira na próxima fase será a russa Veronika Kudermetova, que eliminou a britânica Katie Boulter (cabeça de chave 22) por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/2.