Adolescente de 16 anos morre após defender pênalti com o peito; jovem não tinha histórico de doença cardíaca

O jovem atleta Edson Lopes Gama, de 16 anos, morreu após defesa durante cobrança de pênalti, na madrugada do último dia 6, na comunidade de Nossa Senhora dos Navegantes, interior do Amazonas. O adolescente participava do treino da equipe amador em que era atleta.

O incidente aconteceu durante uma defesa de pênaltis, por volta de 1h do dia 6. Edson usou o próprio peito para fazer a defesa e com o impacto, caiu no chão com dores. O impacto direto teria sido entre a região do esterno e do diafragma.

A família ainda tentou socorrer o rapaz, mas devido às secas na região onde moram, chegaram ao Hospital de Maués, às 12h15, após uma viagem de 11h de carro por estrada vicinal.

A irmã do adolescente relatou ao G1 que o garoto havia reclamado de dores no tórax. Os médicos informaram que, apesar de não ter o histórico de doenças cardíacas, o excesso de pancadas na região durante os jogos poderia ter sido um dos fatores. A suspeita é que os impactos anteriores podem ter agravado alguma condição já pré-existente, que se tornou fatal.

Edson Lopes Gama foi sepultado um dia após a morte, no dia 7 de janeiro. O adolescente era torcedor do Grêmio, equipe do Rio Grande do Sul. No funeral, amigos e familiares vestiram a camisa do clube, em homenagem ao jovem.