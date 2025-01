As primeiras conclusões para a escalação titular do Fortaleza em 2025

O Fortaleza venceu com facilidade o primeiro teste da pré-temporada de 2025: goleada por 13 a 0 contra o norte-americano Miami FC, em jogo-treino nos Estados Unidos. A fragilidade do adversário chama a atenção, em um planejamento que tem mais apelo na visibilidade da marca internacional do que no ganho técnico em si, mas é possível tirar breves conclusões sobre a escalação titular do ano.

O ponto inicial: a manutenção do sistema com três peças no meio e no ataque, como em 2024. O clube reforçou os dois setores e deve começar com a espinha dorsal do último ano, com a necessidade de substituir o volante Hércules, vendido ao Fluminense. As escalações indicam isso.

Formação da 1ª parte | João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes.

| João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes. Formação da 2ª parte | Brenno Fraga; Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pochettino, Ema Martinez, Marinho, Lucero e Moisés.

Legenda: O Fortaleza testou duas escalações no jogo-treino dos EUA Foto: arquivo / SVM

Com conhecimento do elenco, o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda deve priorizar o 4-3-3. Com as chegadas dos zagueiros Gastón Ávila e David Luiz, há ganho de variação e a chance de 3-5-2.

O encaixe do meio-campo também é nítido, com uma peça na armação, um volante de mais marcação e um atleta de controle de posse de bola. Como no ataque, com centroavante e pontas.

Vale ressaltar que, em nenhuma das formações, há o time titular ideal definido. O treinador mesclou as peças e concedeu oportunidade para todos. O movimento é natural no começo da temporada, em que os estágios físicos dos jogadores ainda não estão no ápice - quem inicia bem larga na frente.

Próximos jogos

O treino segue nos EUA, com mais dois jogos do Fortaleza pela frente, contra o norte-americano Miami United e Chicago Fire. Os jogos são válidos pela Orlando Cup.