Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sem Kuscevic e com João Ricardo, Fortaleza tem 26 atletas para jogo com Fluminense; veja

As equipes se enfrentam neste sábado (16), pela Série A

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 13:47)
Jogada
Legenda: O goleiro João Ricardo é um dos destaques do Fortaleza na temporada de 2025
Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza relacionou 26 atletas para enfrentar o Fluminense, neste sábado (16), às 16h, no Maracanã, pela Série A. A delegação tricolor embarcou na tarde desta sexta (15), mas confirmou uma nova baixa: o zagueiro chileno Kuscevic, com um edema muscular no adutor da coxa direita.

O defensor se lesionou no empate sem gols com o Vélez Sarsfield-ARG, na Arena Castelão, na última terça (12), pela Libertadores. Assim, entra no departamento médico e se soma ao goleiro Brenno (fratura na mão direita), o volante Matheus Pereira (edema muscular na posterior da coxa esquerda), o meia Pochettino (estiramento ligamentar no joelho direito) e o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

Em contrapartida, o goleiro João Ricardo, fora da lista há mais de um mês, se recuperou e virou opção para a comissão técnica. O arqueiro sofreu fratura na mão esquerda, durante o aquecimento para duelo com o Ceará, pelo Brasileirão, no dia 13 de julho. Além disso, o meia Lucca Prior, dúvida devido desconforto muscular, vai para o jogo.

Outra novidade na relação é Cristovam, zagueiro do Sub-20. Relacionado pela 1º vez ao profissional, o defensor de 19 anos, natural de São Miguel dos Campos-AL, chegou ao Leão na temporada passada após passagem pelo Internacional. No período, conquistou o Cearense Sub-20 e participou do Brasileirão Sub-20, dos Aspirantes e também da Taça Fares Lopes. O jovem ganha oportunidade diante da expulsão da suspensão do zagueiro Gustavo Mancha, expulso na derrota para o Botafogo.

Confira a lista de relacionados:

  • Goleiros: João Ricardo, Helton Leite e Vinicius Silvestre.
  • Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa, Weverson, Mancuso e Tinga.
  • Zagueiros: Gastón Ávila, Cristovam e Brítez.
  • Meio-campistas: Martínez, Lucas Sasha, Lucca Prior, Rossetto, Rodrigo, Kervin Andrade e Zé Welison.
  • Atacantes: Allanzinho, Breno Lopes, Adam Bareiro, Deyverson, Herrera, Lucero, Marinho e Yago Pikachu.
Assuntos Relacionados
Protesto da torcida do Fortaleza

Jogada

Torcedores do Fortaleza protestam contra o elenco: ‘salário de milhões, futebol de centavos’

O grupo esteve no aeroporto para acompanhar o embarque do time

Alexandre Mota Há 39 minutos
João Ricardo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Sem Kuscevic e com João Ricardo, Fortaleza tem 26 atletas para jogo com Fluminense; veja

As equipes se enfrentam neste sábado (16), pela Série A

Alexandre Mota Há 59 minutos
Ciel em ação pelo Ferroviário

Jogada

Ferroviário anuncia saída de ídolo Ciel: ‘legado de dedicação, raça e amor’

O atacante de 43 anos era um dos destaques do time coral

Alexandre Mota 15 de Agosto de 2025
Pierre em ação pelo Volta Redonda/RJ

Jogada

Fortaleza acerta contratação de volante Pierre, do Volta Redonda

O atleta de 23 anos pertence ao Tombense e estava atuando pela Série B

Alexandre Mota 15 de Agosto de 2025

Jogada

Com gol do cearense Arthur ao 13 segundos de jogo, Botafogo vence a LDU pela Libertadores

Glorioso venceu por 1x0 e abriu vantagem no confronto

Vladimir Marques 14 de Agosto de 2025
Vina, Zanocelo e Rodriguinho em foto de capa do Jogada do Vozão

Jogada

Contratações no Ceará: Vina, Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya são esperanças? | Jogada do Vozão

Ceará se desfaz de atletas e busca novas peças para Léo Condé na temporada

Redação 14 de Agosto de 2025