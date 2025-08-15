Sem Kuscevic e com João Ricardo, Fortaleza tem 26 atletas para jogo com Fluminense; veja

O Fortaleza relacionou 26 atletas para enfrentar o Fluminense, neste sábado (16), às 16h, no Maracanã, pela Série A. A delegação tricolor embarcou na tarde desta sexta (15), mas confirmou uma nova baixa: o zagueiro chileno Kuscevic, com um edema muscular no adutor da coxa direita.

O defensor se lesionou no empate sem gols com o Vélez Sarsfield-ARG, na Arena Castelão, na última terça (12), pela Libertadores. Assim, entra no departamento médico e se soma ao goleiro Brenno (fratura na mão direita), o volante Matheus Pereira (edema muscular na posterior da coxa esquerda), o meia Pochettino (estiramento ligamentar no joelho direito) e o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

Em contrapartida, o goleiro João Ricardo, fora da lista há mais de um mês, se recuperou e virou opção para a comissão técnica. O arqueiro sofreu fratura na mão esquerda, durante o aquecimento para duelo com o Ceará, pelo Brasileirão, no dia 13 de julho. Além disso, o meia Lucca Prior, dúvida devido desconforto muscular, vai para o jogo.

Outra novidade na relação é Cristovam, zagueiro do Sub-20. Relacionado pela 1º vez ao profissional, o defensor de 19 anos, natural de São Miguel dos Campos-AL, chegou ao Leão na temporada passada após passagem pelo Internacional. No período, conquistou o Cearense Sub-20 e participou do Brasileirão Sub-20, dos Aspirantes e também da Taça Fares Lopes. O jovem ganha oportunidade diante da expulsão da suspensão do zagueiro Gustavo Mancha, expulso na derrota para o Botafogo.

Confira a lista de relacionados: