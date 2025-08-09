Fortaleza x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza duela contra o Botafogo neste sábado (9), às 20h30, pela 19ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. Após uma semana distante de casa, o Leão do Pici volta a encontrar o torcedor, foi contra o RB Bragantino, no dia 26 de julho, e o Tricolor venceu pelo placar de 3 a 1. A equipe quer a segunda vitória com Renato Paiva no comando, após um empate e uma derrota fora de casa. O Fortaleza é o 18º colocado, com 15 pontos, em 17 jogos.

Será também o reencontro do treinador português com o Botafogo, no qual esteve à frente até o Super Mundial de Clubes até a eliminação contra o Palmeiras. O Glorioso passou para as quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana. No Brasileirão, o Fogão está na sétima colocação, com 26 pontos e em 16 partidas. Com Davide Ancelotti no comando, são sete partidas, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Além disso, a equipe carioca de três vitórias consecutivas fora de casa.

As equipes já se enfrentaram por 22 vezes, com o Botafogo vencendo 14 vezes, contra três vitórias do Fortaleza. No Brasileirão Série A, são 18 jogos com três triunfos do Fortaleza, quatro empates e o Botafogo levando a melhor em 11 oportunidades. Com o Tricolor de Aço como mandante, são dez partidas, quatro vitórias do Glorioso, quatro empates e duas vitórias do Leão.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Renato Paiva poderá ter a estreia do goleiro Helton Leite, que veio do Deportivo La Coruña e já foi regularizado. O Fortaleza teve pressa e pagou a multa rescisória de 300 mil euros para trazer o camisa 23. Outro nome que pode estrear no Tricolor, é o lateral-esquerdo Weverson.

Como desfalques, tem Zé Welison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e mais cinco atletas que segue no departamento médico: Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda); ⁠João Ricardo (fratura na mão esquerda); ⁠Brenno (fratura na mão direita); ⁠Brítez (edema no músculo posterior da coxa direita) e ⁠Pochettino (estiramento ligamentar no joelho direito).

Na lista de pendurados estão Deyverson, Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho, Kervin, Brítez, Gustavo Mancha e Lucca Prior.

COMO CHEGA O BOTAFOGO?

O Botafogo tem sete desfalques para o duelo. Davide Ancelotti relacionou 24 atletas para o jogo, com a ausência principal do goleiro Jonh. Após a negociação do goleiro ao West Ham-ING não ser concretizada, o titular ficou fora dos relacionados.

Além de Jonh o Bota tem outros desfalques: Cuiabano, Kaio Pantaleão, Jordan Barrera (lesionados) além de Marlon Freitas (protocolo de concussão), Alexander Barboza e Allan (suspensos).

Veja lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: Christian Loor, Léo Linck e Raul

Defensores: Alex Telles, David Ricardo, Kauã Branco, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

Volantes: Danilo, Huguinho e Newton;

Meias-atacantes: Joaquín Correa, Kauan Lindes, Montoro, Santi Rodríguez e Savarino;

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Kayke, Mastriani, Matheus Martins e Nathan Fernandes

ONDE ASSISTIR

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo e Savarino; Artur, Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancellotti

FORTALEZA X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

Competição: 19ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 09/08/2025 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Michael Stanislau (RS)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)

AVAR2: Thiago Luis Scarascati (SP)