João Ricardo e Brenno passarão por cirurgias e desfalcam Fortaleza; Mancha também deve operar

Além da derrota, o Fortaleza saiu do Clássico-Rei com outros problemas para os futuros jogos. Isso porque três jogadores saíram machucados da partida. Os goleiros João Ricardo e Brenno precisarão passar por procedimentos cirúrgicos e desfalcarão o Tricolor por tempo indeterminado.

O Diário do Nordeste apurou que os dois atletas foram avaliados pelo Departamento Médico do Leão do Pici, constatando as lesões e necessidade de realização de cirurgia para resolução dos casos.

João Ricardo machucou o dedo mindinho da mão esquerda ainda no aquecimento e acabou sendo vetado da partida. Ainda durante o jogo, ele saiu do Castelão e foi realizar exames em um hospital, constatando a gravidade da lesão.

Quem entrou em seu lugar e jogou o Clássico-Rei foi Brenno, que também se machucou durante o jogo. O camisa 12, porém, acabou se lesionando em choque com o atacante Fernandinho, do Ceará. Após o jogo, também foi constatada lesão ma mão direita do arqueiro, com a necessidade de intervenção cirúrgica.

GUSTAVO MANCHA

Legenda: Gustavo Mancha saiu lesionado do Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha/SVM

Outro que também pode passar pro cirurgia é o zagueiro Gustavo Mancha. Ele machucou o braço direito após disputa com Pedro Raul, aos 41 minutos do 1º tempo, e foi substituído por Diogo Barbosa.

É fato que Mancha desfalcará o Fortaleza nos próximos jogos, mas o defensor ainda passará por outros exames para avaliar a necessidade de intervenção cirúrgica. A tendência, porém, é de que seja sim necessária realização de cirurgia.