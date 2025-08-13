Paiva desabafa sobre lesões no Fortaleza após empate com o Vélez na Libertadores

Renato Paiva, técnico do Fortaleza, desabafou sobre a quantidade de jogadores lesionados no elenco tricolor em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, da Argentina, na última terça-feira (13), na Arena Castelão, pelas oitavas da Libertadores.

“As lesões estão aparecendo porque é inevitável, são muitos jogos. [...] Estamos tentando dar uma continuidade, mas com jogadores se lesionando, esse é o problema que nós não estamos conseguindo definir uma onzena, pelo menos uma espinha dorsal. É muita gente ao mesmo tempo da base da equipe que nós pensamos”, disse o português.

Neste jogo, mais dois jogadores do Fortaleza saíram lesionados: o zagueiro Kuscevic, com um problema na virilha ainda no primeiro tempo, e o meia-atacante Lucca Prior, substituído no intervalo após um problema na região posterior da coxa.

Renato Paiva também avaliou a postura de sua equipe no confronto contra o Vélez. O Leão vinha de uma goleada sofrida por 5 a 0 para o Botafogo, no último fim de semana, pela Série A do Brasileirão. Na opinião de Paiva, o Fortaleza pecou sobretudo no ataque.

"Não fomos de fato uma equipe ofensiva como eu gosto, não geramos tanto como eu gosto. Também era difícil pela postura do adversário que não nos deu tantos espaços [...] O maior bocado desta exibição foi o último passe, seja em cruzamento, seja para isolar um colega. O volume de posse até é grande, mas faltou-nos terminar jogadas", afirmou Paiva.

Ninguém perdeu de 5 a 0, ninguém perdeu sequer de 1 a 0. Também não ganhamos, é verdade, mas a eliminatória está em aberto. Se não tivermos personalidade e crença, aí vai ser muito difícil chegar às quartas. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

O treinador português também fez questão de destacar que tem estado em contato constante com o departamento de futebol do Fortaleza na busca por qualificar o elenco tricolor. “É quase certo que vão chegar jogadores”, concluiu o treinador.