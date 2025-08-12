Análise: Fortaleza faz pouco na ida, mas nível do adversário deixa tudo em aberto na volta

O jogo entre Fortaleza e Vélez Sarsfield no Castelão pela ida das Oitavas de Final foi ruim. O empate em 0x0 traduz o que as duas equipes fizeram em campo, sem inspiração e momento técnico sofrível.

O Fortaleza esbarrou nos nervos, na falta de confiança ao longo dos 90 minutos.

Mesmo com as falhas claras de marcação do Vélez nos lados do campo, Breno Lopes e Marinho criaram pouco.

Eles tinham 'avenidas' em seus setores de ataque para criar, e pouco fizeram.

Deyverson foi nulo na referência.

E o meio campo do Fortaleza sentiu muito a falta de Matheus Pereira. O trio Prior, Sasha e Martínez não conseguia criar nada, errando passes demais.

Com tanto erro, incluindo dos laterais Mancuso e Diogo Barbosa, que atuaram muito mal, o Fortaleza não foi capaz de levar perigo ao limitado Vélez Sarsfield.

Legenda: Fortaleza e Vélez empataram sem gols no Castelão pela Libertadores Foto: KID JUNIOR / SVM

O time argentino, mostrou lentidão, pouca qualidade com a bola no pé, e jogou de olho no 0x0 desde o início. A dupla de zaga até foi bem nos inúmeros cruzamentos do Fortaleza, mas o setor de criação do 'Fortín' foi quase nulo, com Galván e Carrizo muito discretos.

Assim o jogo ficou muito truncado e sem criatividade.

Para ser justo, na etapa final o Fortaleza ficou mais com a bola, tentou pressionar, mas não teve forças.

Kervin, Rossetto (que ainda foi expulso), Bareiro e Herrera não acrescentaram nada quando entraram.

Após a expulsão de Rossetto aos 41 do 2ºtempo, o Vélez saiu um pouco mais, mas a limitação técnica do time ficou visível ao tentar criar alguma coisa.

Assim, o empate em 0x0 deixa tudo em aberto, mas em casa, o Fortaleza precisava sair com uma vantagem.

E como deve ser lá?

Lá no José Amalfitani, na próxima terça, 19, às 19 horas, o Vélez terá outra postura e o Fortaleza será mais pressionado. Apesar de eu não acreditar que este time que vi hoje no Castelão se transforme em uma máquina de jogar futebol só por atuar em casa, diante de sua torcida.

Me espantou um time argentino sem toque de bola, sem habilidade e extremamente pragmático e previsível. O time de Schelotto não foi capaz de trocar quatro passes seguidos no Castelão. É nisso que o Fortaleza pode se apegar.

Pena que o futebol que o Fortaleza está jogando seja tão ruim que não foi capaz de superar um time sofrível como o Vélez aqui. Por isso, minha aposta é que a 'cara' do jogo de volta pode ser como o de hoje: truncado, sem inspiração e vaga decidida nos pênaltis. E isso pode ser bom para o Fortaleza.