Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Santos empata com o Botafogo e duelo com o Fortaleza ganha clima de decisão

Equipes se enfrentam no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela Série A

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 19:48)
Jogada
Legenda: Fortaleza e Santos, na Arena Castelão.
Foto: Kid Junior/SVM

O Santos empatou com o Botafogo em 2 a 2 neste domingo (26), em jogo da 30ª rodada do Brasileirão. O resultado não ajuda o Fortaleza, que tem no Peixe um concorrente direto na luta para escapar do rebaixamento. Com o ponto somado pela equipe santista, o Tricolor do Pici fica a cinco de distância para fora da zona de descenso. Mesmo assim, Tricolor foi o único do Z-4 a vencer na rodada.

Com 27 pontos, o Fortaleza está em 18º na tabela. Logo acima está o Vitória, com 31 somados. A equipe baiana, derrotada pelo Corinthians por 1 a 0, segue na mesma posição mas ainda tem boa vantagem diante do Leão do Pici. 

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Santos ainda corre risco de entrar no Z-4. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem apenas 32 pontos, apenas um a menos que o Vitória e, agora, cinco a mais que o time cearense. 

Apesar de ver a desvantagem na tabela aumentar, o Tricolor do Pici foi o único do Z-4 a vencer na rodada, e o empate do Peixe diante do Botafogo mantém viva a esperança para escapar do descenso.

Fortaleza e Santos farão duelo decisivo na próxima rodada. Caso supere o oponente fora de casa, o Leão poderá ficar somente a dois pontos de deixar a zona de perigo. No primeiro turno, o time santista venceu o confronto por 3 a 2.

O Juventude, que tem um ponto a menos que o Fortaleza e está em 19º, foi derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio. Neste sábado, o virtualmente rebaixado Sport, que está na lanterna da competição, foi superado por 2 a 1 pelo Mirassol.

Fortaleza e Santos se enfrentam no próximo sábado (1). O duelo, válido pela 31ª rodada, será na Vila Belmiro, a partir das 16h (de Brasília).

Veja também

teaser image
Jogada

Gastón Ávila se emociona após atuação segura na vitória do Fortaleza contra o Flamengo

teaser image
Alexandre Mota

Vitória contra o Flamengo pode ser começo do milagre que o Fortaleza precisa na Série A

teaser image
Jogada

Palermo celebra vitória do Fortaleza e mira confronto direto com o Santos de Vojvoda

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Santos empata com o Botafogo e duelo com o Fortaleza ganha clima de decisão

Equipes se enfrentam no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela Série A

Crisneive Silveira Há 28 minutos
tenista

Jogada

João Fonseca faz história e conquista primeiro título de ATP 500 para o Brasil; veja premiação

Tenista brasileiro derrotou espanhol Alejandro Fokina

Redação Há 1 hora

Jogada

Palmeiras x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Gastón Ávila se emociona após atuação segura na vitória do Fortaleza contra o Flamengo

Tricolor superou o adversário por 1 a 0, no Castelão

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025
atleta

Jogada

Cearense Yasmim Lima é ouro no Sul-Americano de Judô

Atleta representa o Ceará e Associação Resgate Judô para Todos

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025

Jogada

Red Bull Bragantino x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação 26 de Outubro de 2025