Palermo celebra vitória do Fortaleza e mira confronto direto com o Santos de Vojvoda

O Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão após superar o Flamengo por 1 a 0, em jogo da 30ª rodada. Breno Lopes fez o gol da partida realizada na Arena Castelão neste sábado (25). O técnico Martín Palermo destacou o resultado valioso para a equipe que luta para deixar o Z-4 e projetou duelo contra o Santos, adversário direto na luta para escapar do rebaixamento.

"Em linhas gerais, se complementaram todos os jogadores. Os defensores, os volantes... Foi uma evolução de grupo contra o ataque mais forte do Brasil. Graças a Brenno, nas situações que pode evitar. E também a Mancuso, a Brítez, Ávila, Pacheco. Todos lutaram por todas as bolas. Durante os 60 minutos, mantivemos a estratégia. Cada um teve se esforço nessa vitória tão importante", ressaltou o treinador argentino.

Com o resultado, o Tricolor do Pici subiu para a 18ª posição, com 27 pontos. A equipe tem quatro a menos que Vitória (17º) e Santos (16º), primeiro fora do Z-4 e próximo adversário da equipe. Palermo ressalta que Vojvoda, ex-técnico do Leão e hoje no comando do Peixe, conhece bem o time.

"Eles sabem que os espaços que encontramos hoje contra o Flamengo é importante. Agora é pensar no Santos, sabendo que Vojvoda conhece cada um dos jogadores que estão aqui. Temos que formular estratégias. Vou seguir potencializando individualidades dos meus jogadores. Não é porque vencemos, que tudo foi bem. Os jogadores são os mesmos que deram o melhor contra o Cruzeiro. Hoje a maior responsabilidade foi dos jogadores, que foram bem e isso me dá tranquilidade", explicou.

Fortaleza e Santos se enfrentam no próximo sábado (1), em jogo da 31ª rodada do Brasileirão. O duelo terá início às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.