A maior vitória do Fortaleza no Brasileirão
Confira a coluna deste sábado (25) do comentarista Wilton Bezerra
Os 11 minutos do Fortaleza contra o Flamengo tiveram o significado de que algo improvável estava para acontecer.
Sim, apostas na derrota do Fortaleza (e por placar elástico) transbordaram.
Aos quatro minutos, Bareiro tocou lindamente por cima de Rossi e Ayrton Lucas evitou o gol.
Aos 11, Breno Lopes recebeu de Herrera e com enorme categoria fez 1 x 0 para o Leão.
O time de Palermo não se deixou levar pelo entusiasmo excessivo do bom começo e tratou de controlar o Flamengo.
Com a bola, o rubro-negro foi contido pela marcação solidária do Fortaleza. Somente duas finalizações para a meta de Breno.
Na segunda fase, consciente do que representava o triunfo, o Fortaleza arrancou das entranhas enorme capacidade de resistência.
O Flamengo ampliou seu domínio, mas se embaraçou em vários aspectos.
Jogo aéreo, cujo aproveitamento de quem ataca é menos de 2%. Lentidão na circulação de bola e momentos de jogo confuso.
Resultado: o Fortaleza manteve a vantagem no placar e arrancou uma vitória que pode ser parte de um milagre para evitar a queda.
Fez um grande jogo? Não, fez o jogo possível e arrancou a sua maior vitória no campeonato.
O jovem goleiro tricolor Breno fez defesas arrojadas. Breno Lopes, o melhor do ataque. Os meus destaques do jogo.