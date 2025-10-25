A maior vitória do Fortaleza no Brasileirão

Os 11 minutos do Fortaleza contra o Flamengo tiveram o significado de que algo improvável estava para acontecer.

Sim, apostas na derrota do Fortaleza (e por placar elástico) transbordaram.

Aos quatro minutos, Bareiro tocou lindamente por cima de Rossi e Ayrton Lucas evitou o gol.

Aos 11, Breno Lopes recebeu de Herrera e com enorme categoria fez 1 x 0 para o Leão.

O time de Palermo não se deixou levar pelo entusiasmo excessivo do bom começo e tratou de controlar o Flamengo.

Com a bola, o rubro-negro foi contido pela marcação solidária do Fortaleza. Somente duas finalizações para a meta de Breno.

Na segunda fase, consciente do que representava o triunfo, o Fortaleza arrancou das entranhas enorme capacidade de resistência.

O Flamengo ampliou seu domínio, mas se embaraçou em vários aspectos.

Jogo aéreo, cujo aproveitamento de quem ataca é menos de 2%. Lentidão na circulação de bola e momentos de jogo confuso.

Resultado: o Fortaleza manteve a vantagem no placar e arrancou uma vitória que pode ser parte de um milagre para evitar a queda.

Fez um grande jogo? Não, fez o jogo possível e arrancou a sua maior vitória no campeonato.

O jovem goleiro tricolor Breno fez defesas arrojadas. Breno Lopes, o melhor do ataque. Os meus destaques do jogo.