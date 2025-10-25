Vitória contra o Flamengo pode ser começo do milagre que o Fortaleza precisa na Série A

O vice-lanterna venceu o vice-líder na Série A. O 2º pior mandante venceu o melhor visitante. A 2ª pior defesa não foi vazada diante do principal ataque. O Fortaleza bateu o Flamengo por 1 a 0. Neste sábado (25), na Arena Castelão, pela 30ª rodada, o Leão parece ter dado um passo rumo ao milagre que tanto precisa.

É verdade: ao longo do Brasileirão, esse clube sofreu diversas derrotas de “time rebaixado”. No entanto, agora, conquistou um resultado de uma “equipe que vai escapar”. A entrega, o plano de jogo, a transpiração, a intensidade, a dedicação individual… Tudo junto foi importante nesse embate parecido com o de Davi x Golias.

O técnico rubro-negro Filipe Luís havia dito que o “jogo mais importante do ano” era esse, e foi assim que o Fortaleza, do argentino Martín Palermo, encarou. Desde o início, com uma marcação muito encaixada, entrou para fazer um contra-ataque e levou muito perigo até marcar com Breno Lopes.

Depois disso, precisou resistir às investidas do melhor elenco da América do Sul - e conseguiu. Mesmo sem energia, com um elenco esfarelando fisicamente, apenas na raça, o Leão rugiu alto. Com destaque para nomes como o volante Pierre, os zagueiros Ávila e Brítez e o goleiro Brenno.

Na frente, a exibição de Breno Lopes foi colossal. E assim, uma vitória fora da realidade aconteceu.

A busca é, de fato, por um milagre: eram sete vitórias em 10 jogos, agora são seis. Só que esse triunfo, por todo o contexto, já é um milagre.

Agora é secar o Santos contra o Botafogo

Com a vitória, o Fortaleza deixou a vice-lanterna e subiu para 18ª, com 27 pontos. O primeiro fora do Z-4 é o Santos, com 31, que entra em campo domingo (26), às 16h, no Engenhão, contra o Botafogo.

Legenda: O Fortaleza tem o Santos como principal alvo na luta pela permanência na Série A Foto: reprodução / SrGoool

Logo, a distância para sair do Z-4 está em quatro pontos. E se o Santos for derrotado, segue assim. Caso contrário, como já seria necessário, precisa emendar uma sequência de vitórias extensa para evitar o rebaixamento.

O detalhe: na 31ª rodada, o Fortaleza encara o Santos no sábado (1º), às 16h, na Vila Belmiro. Por isso, no mundo ideal, pode reduzir essa diferença para respirar fora da zona em apenas um ponto.

Por isso, aos tricolores de plantão, a missão é torcer contra o Santos de Juan Pablo Vojvoda. O alvo foi definido, o Leão entrou no jogo, e tem mais nove rodadas para seguir tentando esse tal milagre.

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025